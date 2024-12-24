Как снять гелевое покрытие в домашних условиях, не нанеся вред ногтям

Свежий маникюр, выполненный с использованием гелевого покрытия, акрила или пудры, выглядит роскошно, но иногда приходится думать о снятии этого покрытия в домашних условиях, когда по каким-либо причинам нет возможности посетить салон красоты.

Процедура снятия покрытия на дому требует особой осторожности. Неправильные действия могут повредить ногтевую пластину и сделать ногти слабыми. Издание Real Simple рассказали, как снять маникюр дома без ущерба для ногтей.

Что понадобится

Чтобы снять гелевое покрытие дома, подготовьте:

Инструменты : кусачки для ногтей, ремувер для кутикулы, пилочка для ногтей;

: кусачки для ногтей, ремувер для кутикулы, пилочка для ногтей; Материалы: полотенце для рук, бумажные полотенца, ватные шарики, 100% чистый ацетон, алюминиевая фольга, масло для кутикулы.

Что делать

Процесс удаления гелевого покрытия, акрила или пудры схож.

С помощью кусачек для ногтей обрежьте лишнюю длину, если у вас ногти наращены. Это сэкономит время и позволит легче работать дальше. С помощью пилочки снимите верхний блестящий слой лака. Это позволит ацетону быстрее растворить гелевое покрытие. Перед обработкой ацетоном смажьте кутикулу маслом. Это поможет оградить кожу от пересушивания. Смочите ватные шарики в чистом ацетоне. Приложите их к ногтям. Заверните пальцы в предварительно подготовленные кусочки алюминиевой фольги. Фольга удерживает тепло, ускоряя действие ацетона. Подождите около 10 минут. Снимите фольгу и осторожно удалите размягченное покрытие пушером для кутикулы. Если остатки держатся слишком крепко, повторите процедуру с фольгой и ацетоном.

Уход после удаления маникюра

После снятия искусственного покрытия ваши ногти нуждаются в особом уходе:

Нанесите масло для кутикулы, чтобы восстановить увлажнение ногтей. Используйте укрепляющее средство для ногтей. Примените крем для рук во избежание пересушивания кожи.

Советы:

Чтобы избежать повреждения, на процесс удаления следует отвести 20–30 минут. Не торопитесь и тщательно выполняйте все шаги.

Гель-лак обычно сохраняет красивый вид около 2–3 недель, пудровый маникюр – до 5 недель, а акриловые ногти – до 6–8 недель.

Прежде чем наносить новый маникюр, дайте ногтям восстановиться. Если они выглядят ломкими или тонкими, подождите, пока станут здоровыми.

Снятие гелевого покрытия дома может быть вполне безопасным и даже удобным, если соблюдать правильную технику. Подходите к этому процессу с терпением и ваши ногти будут оставаться здоровыми и ухоженными.

Мы также писали о том, какая форма ногтей вам подходит.

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