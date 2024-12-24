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Как снять гелевое покрытие в домашних условиях, не нанеся вред ногтям

Как снять гелевое покрытие в домашних условиях, не нанеся вред ногтям

Как снять гелевое покрытие в домашних условиях / Фото: Credits

Свежий маникюр, выполненный с использованием гелевого покрытия, акрила или пудры, выглядит роскошно, но иногда приходится думать о снятии этого покрытия в домашних условиях, когда по каким-либо причинам нет возможности посетить салон красоты.

Процедура снятия покрытия на дому требует особой осторожности. Неправильные действия могут повредить ногтевую пластину и сделать ногти слабыми. Издание Real Simple рассказали, как снять маникюр дома без ущерба для ногтей.

Что понадобится

Чтобы снять гелевое покрытие дома, подготовьте:

  • Инструменты: кусачки для ногтей, ремувер для кутикулы, пилочка для ногтей;
  • Материалы: полотенце для рук, бумажные полотенца, ватные шарики, 100% чистый ацетон, алюминиевая фольга, масло для кутикулы.

Что делать

Процесс удаления гелевого покрытия, акрила или пудры схож.

  1. С помощью кусачек для ногтей обрежьте лишнюю длину, если у вас ногти наращены. Это сэкономит время и позволит легче работать дальше.
  2. С помощью пилочки снимите верхний блестящий слой лака. Это позволит ацетону быстрее растворить гелевое покрытие.
  3. Перед обработкой ацетоном смажьте кутикулу маслом. Это поможет оградить кожу от пересушивания.
  4. Смочите ватные шарики в чистом ацетоне. Приложите их к ногтям.
  5. Заверните пальцы в предварительно подготовленные кусочки алюминиевой фольги. Фольга удерживает тепло, ускоряя действие ацетона. Подождите около 10 минут.
  6. Снимите фольгу и осторожно удалите размягченное покрытие пушером для кутикулы. Если остатки держатся слишком крепко, повторите процедуру с фольгой и ацетоном.

Уход после удаления маникюра

После снятия искусственного покрытия ваши ногти нуждаются в особом уходе:

  1. Нанесите масло для кутикулы, чтобы восстановить увлажнение ногтей.
  2. Используйте укрепляющее средство для ногтей.
  3. Примените крем для рук во избежание пересушивания кожи.

Советы:

  • Чтобы избежать повреждения, на процесс удаления следует отвести 20–30 минут. Не торопитесь и тщательно выполняйте все шаги.
  • Гель-лак обычно сохраняет красивый вид около 2–3 недель, пудровый маникюр – до 5 недель, а акриловые ногти – до 6–8 недель.
  • Прежде чем наносить новый маникюр, дайте ногтям восстановиться. Если они выглядят ломкими или тонкими, подождите, пока станут здоровыми.

Снятие гелевого покрытия дома может быть вполне безопасным и даже удобным, если соблюдать правильную технику. Подходите к этому процессу с терпением и ваши ногти будут оставаться здоровыми и ухоженными.

Мы также писали о том, какая форма ногтей вам подходит.

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