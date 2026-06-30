Как солнце может навредить вашим волосам, в частности их длине

Как солнце может повредить вашим волосам / © Credits

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Мы привыкли защищать кожу от солнца, но часто забываем о волосах. Издание Cleveland Clinic сообщило, что ультрафиолетовые лучи способны пересушивать волосы, разрушать их структуру и даже влиять на цвет, делая их тусклыми, ломкими и менее послушными. Все это происходит незаметно, но постепенно.

Дерматолог Вилма Бергфельд объясняет, что солнечное излучение воздействует на волосы не менее активно, чем на кожу. И последствия этого воздействия становятся заметными довольно быстро: от сухости до потери блеска и эластичности.

Влияние солнца на волосы

Признаки поврежденных солнцем волос легко заметить в повседневной жизни. Они становятся сухими, их сложно уложить, и они плохо держат форму. Поврежденные волосы выглядят сухими и у них сухая текстура, они непослушные и не держат локоны или укладку. Кроме того, они быстро высыхают.

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Под воздействием ультрафиолета возникают три основных типа повреждений:

повреждение кутикулы — наружный слой волоса разрушается, из-за чего волосы становятся сухими, пушистыми и ломкими, словно «солома».

структурные изменения — ослабляются волосяные фолликулы, а это приводит к ломкости и секущимся кончикам.

потеря цвета — окрашенные волосы выгорают быстрее, а осветленные или обесцвеченные становятся ещё более уязвимыми. Солнце также может ускорять появление седины.

Наиболее чувствительны к солнцу светлые, тонкие или очень вьющиеся волосы. Более темные и густые волосы, как правило, обладают естественной защитой благодаря своей плотности и большему количеству пигмента.

Уход за волосами летом

Хорошая новость — солнечные повреждения волос можно значительно уменьшить. И для этого не нужны сложные лайфхаки, а лишь немного внимания к ежедневному уходу.

Упрощенный уход . Частое использование горячих приборов, чрезмерное мытье и агрессивные процедуры осветления, например, обесцвечивание, разрушают белковую структуру волос. Лучше выбирать умеренные температуры при сушке или выпрямлении и не мыть волосы слишком часто.

Укрепление . Более здоровые волосы лучше противостоят внешним факторам. В некоторых случаях могут помочь витамины и добавки, но перед их приемом стоит проконсультироваться с дерматологом.

Увлажнение . Вода, кондиционеры и легкие увлажняющие средства помогают удерживать влагу. Также натуральные масла, например, миндальное, кокосовое или авокадо, могут создавать защитный барьер и предотвращать пересушивание.

SPF — не только для кожи. Существуют специальные средства для волос с УФ-фильтрами. Они образуют защитную пленку, которая помогает уменьшить воздействие солнца. Их можно наносить перед укладкой или в качестве финишного ухода.

Защита кожи головы . Солнечные ожоги кожи головы случаются чаще, чем кажется. Особенно если волосы тонкие или светлые. Врачи советуют использовать средства с SPF 30+ в виде спрея или лосьона, чтобы избежать повреждений и рисков для здоровья.

Одежда как защита . Одежда с UPF, широкополые шляпы, платки или даже зонт — всё это создаёт физический барьер между волосами и солнцем.

Избегайте пиковой солнечной активности . Солнце наиболее активно с 10:00 до 16:00. По возможности стоит сократить пребывание на открытом солнце в этот период или регулярно обновлять SPF-защиту.

Будьте осторожны с бассейнами. Хлорированная вода усиливает уязвимость волос к солнечному и тепловому воздействию. После плавания важно обязательно промыть волосы чистой водой, чтобы смыть химические остатки.

Лето — это сезон свободы, но в то же время и сезон повышенной нагрузки на волосы. Впрочем, как отмечают специалисты, для защиты волос не требуются радикальные изменения, а лишь осознанность.

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