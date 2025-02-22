Как спасти кожу от морозов: топ-5 процедур для защиты и восстановления

Февраль принес с собой сильные морозы, которые отразились не только на нашем физическом комфорте, но и на внешнем виде.

Кожа особенно реагирует на эти изменения: она становится стянутой, может возникать жжение, а в зеркале легко заметить шелушение. Чтобы защитить ее от холода и быстро восстановить, важно уделить особое внимание заботе о ней. Дерматолог-косметолог Кристина Руцкая из клиники Mediskin делится советами, как адаптировать домашний уход и эффективно защитить кожу от погодных проблем.

1. Замените обычный увлажняющий крем на тот, который не содержит воду среди первых компонентов, чтобы избежать его замерзания на морозе.

2. Добавьте в свой уход cold-крем – он создает защитный барьер и предотвращает пересушивание. Наносите его за 20 минут до выхода на улицу, чтобы коже было достаточно времени усвоить все полезные компоненты.

3. Не забывайте о солнцезащитном креме. Даже сейчас он остается необходимым, поскольку снег отражает ультрафиолетовые лучи, усиливая их действие.

4. Бальзам для губ – ваш must-have. Держите его в каждом кармане зимней куртки и используйте несколько раз в день, чтобы защитить губы от обветривания.

5. Во время активного отдыха и зимних видов спорта выбирайте защитные очки. Они помогут уберечь кожу вокруг глаз от холода и ветра, а также снизят негативное влияние снежных бликов.

Чтобы качественно восстановить кожу, важно не только правильно ухаживать за ней дома, но и дополнить этот уход профессиональными процедурами. В клиниках рекомендуют несколько эффективных решений для сохранения здоровья и красоты:

Подготовка кожи изнутри с помощью инъекций мезотерапии (Plural, Jalupro, Mesoline), биоревитализации (Juviderm Volite) или полинуклеотидов (Rejuran, Plinest).

Регулярные увлажняющие и регенерирующие процедуры, в частности Korean Glow, LED-терапия с маской P1P или восстановительный уход Toleskin от французских экспертов Biologique Recherche, прекрасно успокаивающий и укрепляющий кожу.

Восстановление сухих губ, потерявших свой цвет, с помощью лазерной процедуры Frax by Candela. После нее губы снова станут гладкими и приятными на ощупь и вернут себе яркий оттенок.

Регулярный уход в сочетании с профессиональными процедурами поможет сохранить кожу увлажненной, защищенной и сияющей.

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