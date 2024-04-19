Как стать блондинкой: 6 вещей, которые нужно знать, прежде чем менять цвет волос

Наверное, каждая из нас хоть раз в своей жизни задумывалась о том, чтобы перекраситься в блондинку. Многие успешно реализовали этот план. Некоторых же ждала неудача.

Чтобы стать блондинкой и на этом пути не столкнуться с трудностями, нужно учитывать много факторов.

На что следует обратить внимание перед тем, как осветлиться, и какой оттенок блонда подойдет вам, рассказывает Woman&home. Парикмахер и эксперт по цвету Джонатан Эндрю и редактор Чарли Уильямс-Ховитт, которая имеет более чем 20-летний опыт работы в индустрии красоты, рассказывают все, что вам следует знать, прежде чем стать блондинкой.

Убедитесь, что ваши волосы максимально здоровы

Перед окрашиванием потратьте несколько недель на то, чтобы привести волосы в хорошее состояние. Перед покраской сделайте стрижку, чтобы удалить секущиеся кончики, и обрабатывайте волосы интенсивным кондиционером один или два раза в неделю, чтобы волосы стали сильными и готовыми к смене цвета. Если вы предпримете эти шаги, а затем будете использовать правильные продукты и средства по уходу, нет причин, по которым ваши волосы не смогут оставаться здоровыми.

6 вещей, которые нужно знать, прежде чем стать блондинкой / Фото: Credits

Учитывайте свой натуральный цвет

Любой цвет волос может стать блондом, дело больше в процессе и в том, сколько времени это может занять в результате. Чем темнее натуральные волосы, тем дольше процесс, говорит Джонатан. Брюнеткам нужно делать окрашивание поэтапно, чтобы обеспечить защиту и волос.

Так что, если вы от природы темноволосая и видите себя платиновой блондинкой, будьте готовы к процессу и приемам, которые будут растянуты на определенный период времени для достижения желаемого оттенка и поддержания кондиции.

Натуральные рыжие легко превращаются в красивые тона блонда — опять же, в зависимости от желаемого оттенка, может потребоваться несколько посещений.

Помните, что блонд идет не всем, и тщательно подберите оттенок

Некоторые оттенки блонда особенно подходят определенным оттенкам кожи. Прохладные тона кожи с розовым или синим оттенком подходят холодным блондинкам — подумайте о пепельных, бежевых тонах. Более теплые тона кожи, такие как оливковый, подходят к желтым или теплым золотистым оттенкам – подумайте о медовых, карамельных, теплых золотистых оттенках блонда.

Лучше всегда иметь с собой фото того типа блонда, к которому вы стремитесь. Обязательно покажите его мастеру, чтобы избежать недопонимания. Вы можете думать о платине как о ледяном белом цвете, однако у вашего стилиста может быть другое мнение, и ему придется изменить тона в соответствии с вашими предпочтениями. Ваш колорист может обсудить желаемый оттенок и поможет скорректировать ожидания относительно времени, которое потребуется, процесса последующего ухода и повторных посещений салона для поддержания оттенка.

6 вещей, которые нужно знать, прежде чем стать блондинкой / Фото: Credits

Выберете технику окрашивания

Светлые волосы можно получить с помощью нескольких различных техник окрашивания, таких как мелирование и балаяж, каждая из которых имеет разный внешний вид и уровень сложности.

Балаяж — это осветлитель для волос, который создает блики с помощью техники рисования от руки, сохраняя мягкость и естественную градуировку к кончикам. При этой технике волосы высветляются случайными участками, чтобы создать очень естественное ощущение солнечного поцелуя.

Омбре — это градуированный цвет, который становится светлее к концам. Цвет плавно переходит от коричневого или темно-русого к яркому блондину, имитируя место, где солнце естественным образом осветляет кончики ваших волос.

Полный цвет — это просто блонд от корней до кончиков. Поскольку это сплошной цвет, при использовании этой техники темные корни будут заметны быстрее, хотя это зависит от вашего основного цвета и естественной светлоты или темноты.

Мелирование — это включение более светлых участков волос, усиление их тонами, расположенными ближе к коже головы на определенных участках, и осветление волос от корней до кончиков, добавление глубины и размерности цвета более темной основе.

Если вы хотите быть естественной блондинкой, то балаяж - для вас. Смелый однотонный цвет от корней до кончиков предназначен для тех, кто готов ежемесячно подкрашивать корни и хочет иметь однотонный цвет.

Половинное или полное мелирование — это, пожалуй, самый популярный метод среди потребителей, переходящих к блонду.

Обновите уходовые продукты

После того, как вы потратились на свой новый светлый оттенок, вы, несомненно, захотите, чтобы он выглядел так как можно дольше. Если вы тратите время и деньги на посещение профессионального колориста, также важно инвестировать в правильные средства по уходу и после выхода из салона, подчеркивает Джонатан.

Профессиональные шампуни и кондиционеры для светлых волос содержат ингредиенты, которые помогут дольше сохранить свежесть оттенка светлых волос. Имеет смысл потратиться на средства для коррекции цвета, восстанавливающие и термозащитные средства.

Средства для коррекции цвета. Лучшие фиолетовые шампуни и кондиционеры идеально подходят для устранения желтого оттенка, который может появиться на светлых волосах через несколько недель. Золотые шампуни идеально подходят для тех, кто хочет согреть свой блонд между посещениями салона.

Лучшие фиолетовые шампуни и кондиционеры идеально подходят для устранения желтого оттенка, который может появиться на светлых волосах через несколько недель. Золотые шампуни идеально подходят для тех, кто хочет согреть свой блонд между посещениями салона. Восстанавливающие средства. Регулярные еженедельные маски и процедуры глубокого кондиционирования являются обязательными для любой блондинки, чтобы обеспечить увлажнение и питание волос. Окрашивание волос может сделать их пористыми и склонными к сухости.

Регулярные еженедельные маски и процедуры глубокого кондиционирования являются обязательными для любой блондинки, чтобы обеспечить увлажнение и питание волос. Окрашивание волос может сделать их пористыми и склонными к сухости. Средства для термозащиты. Постарайтесь ограничить использование инструментов для термоукладки и по возможности сушить волосы на воздухе. Но если вы все же их используете, обязательно защитите волосы термозащитным средством, чтобы защитить волосы от повреждений, вызванных высокими температурами.

Светлые волосы имеют тенденцию быть более хрупкими, поэтому очень важно обращаться с ними осторожно. Не тяните и не цепляйте волосы, особенно влажные.

6 вещей, которые нужно знать, прежде чем стать блондинкой / Фото: Credits

Будьте готовы к тратам

Превращение в блондинку и поддержание цвета отнимает много времени, и да, это может быть дорого. Независимо от того, делаете ли вы обычное мелирование, сплошное окрашивание или балаяж, будьте готовы к тому, что быть блондинкой потребует новых регулярных вложений. Кроме того, вам придется инвестировать в средства по уходу, чтобы ваш светлый оттенок выглядел свежим, здоровым и блестящим, так что имейте это в виду.

Однако Чарли Уильямс-Ховитт утверждает, что все эти вложения окупятся. Особенно если вы добьетесь оттенка своей мечты, сумеете его поддержать и будете тщательно ухаживать за волосами, чтобы они имели здоровый вид.

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