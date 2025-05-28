Как у Рейчел Грин: как сделать прическу одной из главных героинь сериала «Друзья» / © Associated Press

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Если вы мечтаете воспроизвести этот стиль, все возможно. Издание Real Simple предоставило советы и рассказало о лайфхаках по уходу и укладке культовой прически, а также как адаптировать ее к современным реалиям.

«The Rachel» — это многослойная стрижка средней длины с объемными кончиками, мягко подчеркивающими лицо. Обычно длина достигает плеч или чуть ниже. Стрижку можно сделать с помощью каскадных слоев — это позволяет придать объему даже тонкие волосы. Стилист Крис Макмиллан, создавший образ Рэйчел, описывает его как «сочетание округлого каре и градуированного каскада со многими слоями».

Этот стиль не требует чрезмерного риска — вы оставляете длину, но получаете текстуру, динамику и стиль. А главное — он подходит практически всем типам лица.

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Почему эта прическа до сих пор актуальна

Ностальгия по 90-м. Мода циклическая.

Звездное возвращение Селена Гомес, Мерайя Кэри, Белла Хадид и даже Хейли Бибер — звезды охотно показывают модернизированную версию этой прически.

Универсальность Этот стиль можно адаптировать к любой длине, текстуре и цвету волос.

Недостатки оригинальной версии

Хотя стрижка выглядит непринужденно, ее оригинальная укладка была настоящим вызовом. Использование бигуди, начес, фен с диффузором и лак для фиксации — все это требовало времени, терпения и сноровки.

Как получить современную стрижку Рэйчел

Современная интерпретация стрижки более мягкая:

Длина: чуть ниже плеч или ключиц.

Слои: заметны, но не слишком резки. Они создают естественное движение.

Обрамление лица: пряди в форме сердца придают женственности.

Цвет: мягкие блики или светлые передние пряди придают глубине и подчеркивают форму стрижки.

Укладка стрижки Рейчел дома

Благодаря современным инструментам и средствам по уходу, уложить стрижку Рэйчел теперь значительно легче, чем в 90-х.

Шаг 1: используйте шампунь для объема

Чистая кожа головы — залог пушистых, легких волос. Выбирайте шампунь, поднимающий волосы у корней (с кофеином, биотином или коллагеном).

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Шаг 2: уход за волосами

После мытья нанесите легкую сыворотку или масло (аргановое, жожоба, семена конопли) — это поможет избежать пушистости и придаст блеск. Но не переусердствуйте: избыток жирных средств обременит укладку.

Шаг 3: сушка феном с круглой щеткой

Разделите волосы на секции.

Начинайте с затылка, работайте по лицу.

Каждую прядь натягивайте круглой щеткой, сушите и поднимайте у корней.

Кончики завивайте внутрь или наружу — как вам больше нравится.

Сбрызните легкой пудрой или спреем с фиксацией, чтобы сохранить объем.

Кому подходит стрижка Рэйчел

Этот стиль подойдет вам, если:

У вас овальное, круглое или сердцевидное лицо.

Волосы прямые или с легкой волной.

Вы хотите создать визуальный объем без укорочения длины.

Уход

Подстригайте слои каждые 6–8 недель, чтобы сохранить форму.

Раз в неделю используйте маску для питания волос.

Для укладки — выбирайте средства без сульфатов, парабенов и силиконов, которые не отягощают волосы.

Пусть прошло более 25 лет, но стрижка Рэйчел остается узнаваемой, свежей и привлекательной. Она о легкости, стиле и немного ностальгии. И сегодня она снова одна из самых горячих тенденций сезона.