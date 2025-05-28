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- Салон красоты
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Как у Рейчел Грин: как сделать прическу одной из главных героинь сериала "Друзья"
В сериале «Друзья» Дженнифер Энистон подарила миру не только отличную актерскую игру и множество мемов, но и одну из самых известных причесок в истории попкультуры. Стрижка Рэйчел — это больше, чем просто образ. Это символ эпохи, который сегодня возвращается на модные подиумы, в социальные сети и в нашу повседневную жизнь.
Если вы мечтаете воспроизвести этот стиль, все возможно. Издание Real Simple предоставило советы и рассказало о лайфхаках по уходу и укладке культовой прически, а также как адаптировать ее к современным реалиям.
«The Rachel» — это многослойная стрижка средней длины с объемными кончиками, мягко подчеркивающими лицо. Обычно длина достигает плеч или чуть ниже. Стрижку можно сделать с помощью каскадных слоев — это позволяет придать объему даже тонкие волосы. Стилист Крис Макмиллан, создавший образ Рэйчел, описывает его как «сочетание округлого каре и градуированного каскада со многими слоями».
Этот стиль не требует чрезмерного риска — вы оставляете длину, но получаете текстуру, динамику и стиль. А главное — он подходит практически всем типам лица.
Почему эта прическа до сих пор актуальна
Ностальгия по 90-м. Мода циклическая.
Звездное возвращение Селена Гомес, Мерайя Кэри, Белла Хадид и даже Хейли Бибер — звезды охотно показывают модернизированную версию этой прически.
Универсальность Этот стиль можно адаптировать к любой длине, текстуре и цвету волос.
Недостатки оригинальной версии
Хотя стрижка выглядит непринужденно, ее оригинальная укладка была настоящим вызовом. Использование бигуди, начес, фен с диффузором и лак для фиксации — все это требовало времени, терпения и сноровки.
Как получить современную стрижку Рэйчел
Современная интерпретация стрижки более мягкая:
Длина: чуть ниже плеч или ключиц.
Слои: заметны, но не слишком резки. Они создают естественное движение.
Обрамление лица: пряди в форме сердца придают женственности.
Цвет: мягкие блики или светлые передние пряди придают глубине и подчеркивают форму стрижки.
Укладка стрижки Рейчел дома
Благодаря современным инструментам и средствам по уходу, уложить стрижку Рэйчел теперь значительно легче, чем в 90-х.
Шаг 1: используйте шампунь для объема
Чистая кожа головы — залог пушистых, легких волос. Выбирайте шампунь, поднимающий волосы у корней (с кофеином, биотином или коллагеном).
Шаг 2: уход за волосами
После мытья нанесите легкую сыворотку или масло (аргановое, жожоба, семена конопли) — это поможет избежать пушистости и придаст блеск. Но не переусердствуйте: избыток жирных средств обременит укладку.
Шаг 3: сушка феном с круглой щеткой
Разделите волосы на секции.
Начинайте с затылка, работайте по лицу.
Каждую прядь натягивайте круглой щеткой, сушите и поднимайте у корней.
Кончики завивайте внутрь или наружу — как вам больше нравится.
Сбрызните легкой пудрой или спреем с фиксацией, чтобы сохранить объем.
Кому подходит стрижка Рэйчел
Этот стиль подойдет вам, если:
У вас овальное, круглое или сердцевидное лицо.
Волосы прямые или с легкой волной.
Вы хотите создать визуальный объем без укорочения длины.
Уход
Подстригайте слои каждые 6–8 недель, чтобы сохранить форму.
Раз в неделю используйте маску для питания волос.
Для укладки — выбирайте средства без сульфатов, парабенов и силиконов, которые не отягощают волосы.
Пусть прошло более 25 лет, но стрижка Рэйчел остается узнаваемой, свежей и привлекательной. Она о легкости, стиле и немного ностальгии. И сегодня она снова одна из самых горячих тенденций сезона.