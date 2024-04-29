Как ухаживать за бровями: советы для женщин старше 50 лет

Правильный уход за бровями и регулярная коррекция их формы позволит вам самостоятельно поддерживать их красоту и сведет к минимуму необходимость обращения к профессионалам.

Ухаживать за бровями в домашних условиях не очень сложно, главное, знать несколько простых правил и регулярно их использовать.

Эксперты по бровям рассказали Womans World, как правильно выщипывать брови, и поделились своими главными советами по последующему уходу за ними.

Главные преимущества выщипывая бровей

Выщипывание — отличный метод ухода за бровями. И вот почему:

Это точнее

Выщипывание является более точным процессом, чем любой другой тип удаления волос. Вы удаляете отдельные волоски, что позволяет максимально точно создать идеальную форму, объясняет знаменитый мастер по бровям и ресницам Мелина Сеспедес.

Это более щадящий вариант

Кроме того, пинцет более бережно воздействует на кожу, что является большим преимуществом, особенно когда вы становитесь старше. С возрастом ваша кожа становится суше и может не переносить более агрессивные формы удаления волос, такие как восковая эпиляция или нанесение нитей, которые также влияют на кожу, отмечает эксперт по бровям Мишель Холмс.

Пинцет практически не влияет на окружающую кожу, поскольку удаляются только волоски, что делает его идеальным вариантом для женщин с более зрелой кожей.

Это легко сделать самому

Вы можете легко выщипывать брови практически в любое время и в любом месте, без необходимости записываться на прием или тратить деньги на такие услуги, как нанесение воска или использование нитей.

Как выщипывать брови

Сначала подготовьте место. Очистите область бровей мягким средством. Избегайте чего-либо сильно отшелушивающего или жесткого, так как вы не хотите вызвать раздражение кожи.

Очистите область бровей мягким средством. Избегайте чего-либо сильно отшелушивающего или жесткого, так как вы не хотите вызвать раздражение кожи. Нарисуйте форму . Вместо того, чтобы пытаться скопировать какой-то тренд бровей, вам нужно найти форму, которая наиболее подходит вам, исходя из вашей индивидуальной формы и черт лица. Приложите карандаш для бровей к носу, направив его прямо вверх — здесь должна начинаться бровь. Затем поверните его по диагонали, в соответствии с углом радужной оболочки глаза — здесь должна быть самая высокая часть вашей брови. Наконец, поверните карандаш к внешнему уголку глаза — здесь должен заканчиваться хвостик брови. Используя эти три точки в качестве ориентиров, вы можете наметить желаемую форму и закрасить ее карандашом для бровей. Это поможет создать трафарет и определить, какие волоски следует выщипывать.

. Вместо того, чтобы пытаться скопировать какой-то тренд бровей, вам нужно найти форму, которая наиболее подходит вам, исходя из вашей индивидуальной формы и черт лица. Приложите карандаш для бровей к носу, направив его прямо вверх — здесь должна начинаться бровь. Затем поверните его по диагонали, в соответствии с углом радужной оболочки глаза — здесь должна быть самая высокая часть вашей брови. Наконец, поверните карандаш к внешнему уголку глаза — здесь должен заканчиваться хвостик брови. Используя эти три точки в качестве ориентиров, вы можете наметить желаемую форму и закрасить ее карандашом для бровей. Это поможет создать трафарет и определить, какие волоски следует выщипывать. Подстригите очень длинные волоски. Расчешите брови по направлению вверх чистой щеточкой. Это позволит вам увидеть, есть ли какие-то очень длинные отстающие волоски, которые нужно обрезать. Вы можете сделать это с помощью ножниц для бровей.

Расчешите брови по направлению вверх чистой щеточкой. Это позволит вам увидеть, есть ли какие-то очень длинные отстающие волоски, которые нужно обрезать. Вы можете сделать это с помощью ножниц для бровей. Начинаем выщипывать. Начиная с внутренней части брови и продвигаясь наружу, выщипывайте все волоски, выходящие за пределы нарисованной формы, стараясь захватывать по одному. Стоит отметить, что все профессионалы, говорят, что им нравятся пинцеты со скошенным кончиком, позволяющие легче и точнее выщипывать. Также неплохо выдергивать волосы по направлению роста волос и под углом, а не прямо. Так они растут естественным образом и помогут свести к минимуму любую боль и дискомфорт.

Начиная с внутренней части брови и продвигаясь наружу, выщипывайте все волоски, выходящие за пределы нарисованной формы, стараясь захватывать по одному. Стоит отметить, что все профессионалы, говорят, что им нравятся пинцеты со скошенным кончиком, позволяющие легче и точнее выщипывать. Также неплохо выдергивать волосы по направлению роста волос и под углом, а не прямо. Так они растут естественным образом и помогут свести к минимуму любую боль и дискомфорт. Очистите все. В завершение вытрите излишки карандаша для бровей и при необходимости нанесите увлажняющий крем.

Как предотвратить чрезмерное выщипывание бровей

Выщипывайте по одному волоску за раз, держась немного дальше от нарисованной линии. Если выщипать слишком близко к краю, вы можете удалить слишком много волосков. Любой ценой избегайте увеличительных зеркал. Они имеют тенденцию искажать то, что вы видите, и приводят к чрезмерному щипанию. Оценивайте свою работу после каждых нескольких выщипанных волосков. Будьте консервативны и помните, что вы не пытаетесь полностью изменить форму бровей.

Как часто нужно выщипывать брови

Во многом это вопрос личных предпочтений, но, как правило, рекомендуется проводить процедуру каждые две-три недели. Это тот момент, когда вы увидите некоторое возобновление роста и сможете начать их выщипывать до того, как брови полностью отрастут.

Как ухаживать за бровями после выщипывания

Специалисты рекомендует нанести на область бровей немного геля алоэ вера. А если ваша кожа не раздражена, достаточно небольшого количества простого нежного увлажняющего крема.

Важно уделять бровям немного больше внимания между сеансами выщипывания, тем более когда вы становитесь старше. Текстура волос может измениться: с возрастом они становятся толстыми, грубыми или более ломкими.

Используйте чистую сухую щетку-катушку, чтобы насухо почистить кожу под бровями перед тем, как принять душ. Это поможет удалить старый макияж и омертвевшие клетки кожи. Затем в душе нанесите на брови немного кондиционера, чтобы волоски оставались мягкими и эластичными. В завершение нанесите увлажняющий крем на всю поверхность.

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