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- Салон красоты
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Как ухаживать за тонкими волосами: полезные советы
Тонкие волосы — настоящий вызов для ухода и укладки. Они могут быть невесомыми и шелковистыми на вид, однако одновременно склонными к ломкости, потере объема и жирности.
Однако правильный уход поможет сохранить их здоровье, придать более густой вид и естественный блеск. Издание Real Simple рассказало, какие средства следует использовать, какие процедуры избегать и какие уловки помогут сделать ваши волосы роскошными.
Выбор шампуня
Главный шаг в уходе за тонкими волосами начинается с мытья.
Шампунь для объема. Он поможет поднять корни и сделать волосы более густыми на вид.
Очищающий шампунь раз в неделю. Он устранит остатки средств для укладки и накапливающегося на коже головы себума.
Бессульфатные шампуни. Сульфаты могут высушивать волосы, делать их ломкими и слабыми.
Важно: шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на всю длину волос, чтобы избежать излишней сухости.
Частота мытья головы
Частое мытье может привести к чрезмерной выработке себума, поэтому мыть тонкие волосы следует 2–3 раза в неделю. В промежутках используйте сухой шампунь, который абсорбирует жир и придает объем.
Кондиционер
Кондиционер обязателен, даже для тонких волос, но следует использовать его правильно:
Наносите только на кончики и избегайте корней.
Выбирайте легкие формулы без силиконов.
Минимальное количество средства (размером с горошину) — залог того, что волосы не станут тяжелыми и жирными.
Объем без ущерба: какие средства использовать
Мусс для объема поможет придать великолепию без обременения.
Избегайте тяжелых стайлинговых средств, таких как гели, воски и растительные масла.
Не стоит использовать протеиновые маски слишком часто — они могут делать волосы жесткими и ломкими.
Правильное высушивание феном
Чтобы уменьшить ломкость волос:
Дайте ему высохнуть на 75% естественным путём.
Используйте термозащитный спрей.
Сушите феном вверх ногами — это поднимет корни и сделает волосы более объемными.
Термическая укладка
Поскольку тонкие волосы уязвимы к перегреву, следует:
Использовать стайлер с регулировкой температуры (не выше 150–180°C).
Вместо плойок и утюгов выбирать бигуди или бестепловые методы завивки.
Ежедневное расчесывание
Тонкие волосы легко спутываются, поэтому:
Используйте расческу с мягкими щетинками (натуральная щетина кабана — идеальный вариант).
Начинайте расчесывание с кончиков, постепенно двигаясь вверх.
Не забывайте о массаже головы — он улучшает кровообращение и стимулирует рост волос.
Полезные масла для кожи головы
Легкие натуральные масла, такие как органовое, миндальное или сафлоровое, питают корни и улучшают состояние волос. Массаж кожи головы с маслом несколько раз в неделю активизирует рост волос.
Шелковая наволочка — секрет ухода.
Шелковые и атласные наволочки уменьшают трение, предотвращают ломкость и спутывание волос. Это одно из самых простых, но эффективных изменений в уходе.
Регулярные стрижки — залог здорового вида
Тонкие волосы быстрее секутся, поэтому рекомендуется подстригать кончики каждые 6–8 недель. Это поможет поддерживать здоровый вид и предотвратить дальнейшее утончение прядей.
Правильная покраска и укладка
Светлые пряди и техника балаяж создают эффект густоты.
Глубокий боковой пробор придает объем.
Легкие волны или текстурированные прически делают волосы визуально более густыми.
Как понять, у вас тонкие или жидкие волосы
Важно различать тонкие волосы (когда диаметр каждого волоска невелик) и изящные волосы (когда общая густота волос уменьшается). Во втором случае следует обратить внимание на:
Средства с миноксидилом для стимуляции роста волос.
Дополнительные витамины и минералы (биотин, цинк, витамин группы B).
Нанесение лака для волос
Чтобы не отягощать тонкие волосы, наносите лак методом «подними и распыли» под пряди, а не сверху.
Уход за тонкими волосами требует деликатного подхода: правильный шампунь, минимизация термической обработки, легкие укладки и регулярный уход за кожей головы. Следуя этим советам, вы сможете сделать свои волосы здоровыми, сильными и визуально густыми.