Как укладывать боб: ультрамодный трюк от знаменитостей

Заправленный боб, говорят, станет хитом этого сезона. Эта укладка — воплощение утонченной простоты, и да, ее ничего не стоит повторить в домашних условиях.

Тенденции стрижек этого сезона приветствуют всего несколько классических стилей, один из них - боб. По словам экспертов, в этом сезоне мы увидим много бобов до ключиц и французских стрижек, но, несмотря на их разную длину и слои, пряди наших бобов должны иметь одну простую, но по-настоящему шикарную общую технику укладки - они должны быть заправленными за ухо.

Woman&Home рассказывает, как сделать такую укладку и показывает звездные примеры.

Что такое заправленный боб

Как уже упоминалось, этот способ укладки фактически предполагает заправленные передние пряди вашей короткой стрижки с одной или с обеих сторон за уши. Это делает стиль утонченным, сохраняя при этом тот непринужденный и незавершенный вид, как будто вы просто рассеянно зачесали пряди назад.

Том Смит, известный стилист, описывает самую модную укладку сезона так: "Стрижка боб, которая либо имеет одну длину, либо слегка градуирована, закреплена за одним или обоими ушами".

Помимо того, что это выглядит шикарно, заправленный боб также предлагает простое, не требующее особого ухода решение для волос, свисающих на лицо или падающих в глаза, а также предлагает легкое увеличение объема для тонких волос.

Эта техника подходит для волос любой длины и стиля, но выглядит особенно изысканно со стрижкой боб и, как отмечает Смит, подходит для всех вариантов короткой стрижки.

Как укладывать заправленный боб

Этот образ подходит для любого стиля боба, будь то упругие перьевые слои, волны или гладкая прямая стрижка.

Смит говорит, что лучше всего эта прическа держится, если на волосах есть немного средства для укладки, так как только что вымытые или пушистые волосы может быть трудно закрепить за ухом.

Таким образом, Смит рекомендует использовать спрей для объема или мусс перед сушкой феном для дополнительной поддержки и укладки. Как вариант, можно нанести лак для волос сильной фиксации на волосы вокруг уха для фиксации. Вы также можете использовать небольшую заколку или шпильку, чтобы закрепить волосы на месте — для дополнительной фиксации.

Почему заправленный боб подходит для тонких волос

Этот подвернутый боб подходит для волос любой длины и текстуры, но особенно хорош для тех, у кого тонкие или редкие волосы. Как объясняет Смит, заправляя волосы за ухо, вы собираете густоту волос, что делаете укладку фантастическим вариантом для тех, кто хочет придать густоты своим тонким волосам.

Это также очень эффективная прическа для узкого или длинного лица, говорит Смит, и создает возвышенный, элегантно-повседневный образ.

Если вам нужно визуальное вдохновение, мы собрали несколько образов с заправленным каре, созданных такими звездами, как Хелен Миррен и Лили Коллинз.

Заправленный боб Хелен Миррен

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Если ваш боб длиной до ключиц или плеч, изысканный образ Хелен Миррен с вечеринки в честь 40-летия Dolce&Gabbana 6 апреля 2024 года — это все, что вам нужно. Просто выпрямите концы вашего боба — с помощью фена-щетки или выпрямителя для коротких волос — а затем используйте масло для волос или крем для укладки, чтобы разгладить любые вьющиеся и выбившиеся пряди, закрепив передние пряди за обоими ушами. Это просто, но так чисто и изысканно.

Или же вы можете заправить за ухо только одну половину волос, а вторую оставить свободной.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Заправленный боб Изабель Юппер

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Тенденция к центральному пробору была популярна в весенние месяцы и выглядит особенно шикарно в сочетании с модным осенним бобом. Изабель Юппер, демонстрирует очень изысканную и гладкую версию образа, с волосами, заправленными за оба уха, за исключением одной пряди, обрамляющей лицо.

Односторонний боб Лили Коллинз

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Для очень легкого воплощения этого и без того непринужденного образа следуйте примеру звезды "Эмили в Париже" Лили Коллинз, заправив только одну сторону за ухо — особенно если ваш боб подстрижен до такой же длины.

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