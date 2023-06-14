Как уложить челку, чтобы она выглядела идеально и не распадалась на пряди: простой лайфхак

Идеальная челка - мечта каждой девушки, у которой она есть. Чтобы добиться красивой укладки, мы готовы часами стоять у зеркала с феном и плойкой. Но, оказывается, красота не требует таких жертв.
Как уложить челку, которая будет в меру пышной и не распадется на пряди, показал мастер по прическам Мария Айелло. Девушка записала ролик, в котором демонстрирует правильный и неправильный способ укладки.
Сначала Мария продемонстрировала нам неправильный способ уложить челку. Она взяла переднюю часть своих волос, накрутила их на круглую щетку, а затем нагрела феном для укладки. Но, когда она распустила волосы, они распались на пряди и выглядели неряшливо.
Второй способ, по мнению мастера по прическам, гораздо более эффективный. Снова воспользовавшись круглой щеткой, Мария намотала на нее волосы и снова нагрела их феном. Затем она повернула щетку и только после этого распустила волосы и расправила челку. Конечный результат выглядел великолепно, а ее челка идеально обрамляла ее лицо и не распалась на пряди.
@mariaaiellohair #curtainbang #curtainbangstutorial #curtainbangsstyles #blowdrytutorial #blowdryhacks #curtainbanghack #easyhairstyles #cutehairstyles #fypシ ♬ 2 On x Lollipop - DJ L BEATS
В комментариях подписчики благодарят за подсказку и пишут, что этот метод действительно работает.
Читайте также:
- Бабушкина помада: три оттенка, которые добавляют возраст
- Грязнее унитаза: как обезвредить рассадник бактерий в вашей косметичке
- О чем мы забываем, когда боремся с жирностью волос: стилистка поделилась лайфхаком