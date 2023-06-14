Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как уложить челку, чтобы она выглядела идеально и не распадалась на пряди: простой лайфхак

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как уложить челку, чтобы она выглядела идеально и не распадалась на пряди: простой лайфхак

Как уложить челку, чтобы она выглядела идеально / Фото: Credits

Идеальная челка - мечта каждой девушки, у которой она есть. Чтобы добиться красивой укладки, мы готовы часами стоять у зеркала с феном и плойкой. Но, оказывается, красота не требует таких жертв.

Как уложить челку, которая будет в меру пышной и не распадется на пряди, показал мастер по прическам Мария Айелло. Девушка записала ролик, в котором демонстрирует правильный и неправильный способ укладки. 

Сначала Мария продемонстрировала нам неправильный способ уложить челку. Она взяла переднюю часть своих волос, накрутила их на круглую щетку, а затем нагрела феном для укладки. Но, когда она распустила волосы, они распались на пряди и выглядели неряшливо. 

Второй способ, по мнению мастера по прическам, гораздо более эффективный. Снова воспользовавшись круглой щеткой, Мария намотала на нее волосы и снова нагрела их феном. Затем она повернула щетку и только после этого распустила волосы и расправила челку. Конечный результат выглядел великолепно, а ее челка идеально обрамляла ее лицо и не распалась на пряди.

@mariaaiellohair #curtainbang #curtainbangstutorial #curtainbangsstyles #blowdrytutorial #blowdryhacks #curtainbanghack #easyhairstyles #cutehairstyles #fypシ ♬ 2 On x Lollipop - DJ L BEATS

В комментариях подписчики благодарят за подсказку и пишут, что этот метод действительно работает. 

Читайте также: 

Топ-5 экспериментов звезд с цветом волос

Топ-5 экспериментов звезд с цветом волос

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
59
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация