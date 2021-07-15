Как уложить волосы на пляж: топ-5 причесок от знаменитых моделей

Делать эти прически очень просто, и они будут актуальны практически с любым нарядом.

Купальный сезон в самом разгаре и, конечно же, хочется, чтобы пляжный образ был красивым и гармонично смотрелся с купальником. Для этого можно просто распустить волосы и не заморачиваться, но иногда они изрядно мешают, поэтому их хочется как-то убрать.

Как при этом оставаться стильной, знают знаменитые модели. Поэтому учимся у знаменитостей нескольким простым способам оставаться в тренде, но и комфортно себя чувствовать на пляже.

Мы собрали топ-5 очень простых причесок, которые вы можете повторить уже в этот уикенд, тем более, что они будут актуальными и в повседневной жизни.

Высокий пучок

Эту прическу можно назвать классикой. Делается она очень просто и всегда выглядит стильно. Подойдет такой вариант для длинных волос и особенно для кудрявых. Высокий пучок можно сделать и объемным, и более гладким, тут все зависит от того, как вам больше нравится.

Украсить такую прическу можно красивой заколкой или объемной резинкой, как модель Роми Стридж .

Пучок на затылке

Хейли Бибер продемонстрировала еще одну суперпопулярную прическу, которая также хорошо будет смотреться с купальником. Девушка собрала волосы в хвостик и закрутила его в пучок. На верх она надела объемную резинку для волос. Кстати, такие резинки снова в моде.

Делая такую прическу можно разделить волосы в пробор или зачесать их назад. Хейли, например, выбрала вариант с пробором.

Два пучка

Жизель Оливейра часто показывает свои образы и оригинальные прически, но эта - точно идеальный вариант для отдыха у бассейна или на пляже. Для того чтобы сделать такую прическу вам понадобятся две резинки и две шпильки. Сначала разделите волосы в пробор, завяжите их в два хвостика, а потом закрутите эти хвостики в пучки и зафиксируйте шпильками.

Выглядит такая прическа интересно и точно необычно.

Платок вместо обруча

Если не хочется собирать волосы, можно воспользоваться шелковым платком, как Эльза Хоск. Знаменитая модель просто сложила платок в несколько слоев и завязала на голове.

В этом варианте волосы остаются распущенными, но не мешают. Платок можно завязывать различными способами, например, закрутить в жгут и точно также обкрутить вокруг головы. А чтобы образ выглядел еще сильнее - волосы можно подкрутить.

Высокий хвост

Кэндис Свейнпол продемонстрировала самую простую и стильную прическу всех времен. Просто завяжите волосы в высокий хвост, но сначала накрутите их на мелкую плойку или плойку-гофре. Украсить высокий хвост можно небольшим платком.

Instagram Кэндис Свэйнпоул

Ранее мы собирали для пять стильных и, главное, простых причесок, которые вы с легкостью сможете повторить дома на любую длину волос. Также они очень универсальные и подойдут для офиса, отдыха и даже обычной прогулки вечером.

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