Как уменьшить поры на лице: советы косметолога

Поры на лице могут стать проблемой для многих людей, особенно для тех, кто имеет жирную или комбинированную кожу. Но есть методы, которые помогут их визуально сузить и улучшить состояние кожи.
Размер пор заложен генетически и невозможно изменить. Вы не можете сузить поры физически, но можете уменьшить их вид с помощью некоторых действий, о которых рассказывает косметолог Ольга Сира в своем TikTok.
Со старением и влиянием гравитации кожа теряет свою упругость, что приводит к растяжению пор, которое делает их визуально более заметными с годами.
Что с етим делать
Эксфолиация или отшелушивание верхнего слоя кожи является одним из эффективных способов уменьшения вида расширенных пор. Отшелушивание помогает равномерно выровнять поверхность кожи и уменьшает визуально поры.
@cosmo.gray Инст: cosmo.gray #проблемная кожа #уход за лицом #уход за волосами ♬ Chill Vibes — Tollan Kim
Важно принять свою кожу такой, как она есть, со всеми ее особенностями.
Обязательно обращайтесь к дерматологу, если вам нужно больше информации о том, как ухаживать за кожей и какие продукты использовать для решения конкретных проблем.
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