Как уменьшить влияние стресса на кожу: советы косметолога

В сегодняшних условиях все мы, без исключения, подвергаемся влиянию стресса. Его негативные последствия влияют не только на нервную систему, но и состояние кожи.

Мы пообщались с косметологом клиники Mediskin, Юлией Каштановой, чтобы узнать, как стресс влияет на кожу и что следует делать, чтобы уменьшить его негативные последствия.

Проявления стресса на коже могут быть разными: от выраженной сухости, раздражения и шелушения до чрезмерной выработки кожного жира, что приводит к нежелательным высыпаниям и воспалениям. Кожа теряет свежий вид и здоровый тон, а хронические дерматологические проблемы, например акне, экзема или себорейный дерматит, могут обостряться.

Полностью устранить стресс из жизни сложно, но можно уменьшить его влияние на кожу благодаря правильному уходу и заботе о своем внутреннем состоянии.

Техники для снижения стресса

Выделение времени для себя является основой регулирования стресса и поддержания всеобщего благополучия. Чтение книги, уход за садом, занятие йогой или медитацией – такие моменты не только помогают снизить уровень напряжения, но и стимулируют процессы регенерации, возвращая коже здоровый вид и сияние.

Занятия спортом

Физическая активность способствует снижению уровня гормонов стресса и позволяет отвлечься от негативных мыслей. Регулярные занятия спортом оказывают положительное влияние как на эмоциональное состояние, так и на физическое здоровье.

Ходьба улучшает настроение благодаря увеличению кровообращения и повышению циркуляции крови к мозгу и всему телу. Даже 20-минутная прогулка по природе или физические упражнения могут значительно повысить настроение, снизить уровень стресса и поддержать общее физическое и эмоциональное здоровье.

Здоровый сон

Стресс часто нарушает режим сна, что может усугублять состояние кожи. Для восстановления и регенерации важно обеспечить 7–9 часов качественного сна каждую ночь. Регулярный отдых способствует не только здоровью кожи, но и общему самочувствию.

Установка вечерней рутины, направленной на релаксацию, способствует качественному отдыху. Полезно уделить время спокойным занятиям, например чтению книги или принятию теплой ванны, помогающих расслабиться перед сном.

Уход за кожей

Что касается ухода за лицом, то следует начать с очищения: рекомендуется использовать нежные средства для умывания, содержащие успокаивающие ингредиенты.

Для этапа тонизации следует выбирать молочковые тонеры с восстановительными компонентами, которые будут положительно влиять на гидролипидную мантию кожи: пробиотики, ниацинамид, церамиды и другие.

Для увлажнения выбираем кремы с антиоксидантами, церамидами и компонентами, которые ускоряют регенерацию кожи и улучшают ее сопротивляемость внешним факторам воздействия окружающей среды. Также не забываем о солнцезащитных средствах, ведь они будут защищать нашу кожу от негативного воздействия солнца.

На вечерний этап увлажнения можем использовать специальные ночные несмываемые маски, которые будут интенсивно восстанавливать кожу в период, когда мы спим. Идеально выбрать средство, содержащее ферменты бифидобактерий, церамиды, гиалуроновую кислоту и богатый перечень растительных экстрактов, обладающих успокаивающими и восстановительными свойствами.

Профессиональные процедуры в кабинете косметолога должны быть максимально неинвазивны и работать на укрепление защитного барьера кожи.

Поэтому выбирайте увлажняющие, насыщающие и успокаивающие варианты процедур в противовес агрессивным пилингам.

Роль правильного питания

Питание играет ключевую роль в поддержании здорового вида кожи. Жареные, жирные и сладкие продукты могут вызвать воспаление кожи, поэтому лучше выбирать фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты. Сбалансированный рацион, богатый антиоксидантами, витаминами и минералами, укрепляет защитные функции кожи и уменьшает влияние стресса на организм.

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такими как лосось, льняные семена и грецкие орехи, помогают уменьшить воспаление и поддерживают общее здоровье.

Необходимо также каждый день пить достаточное количество воды, поскольку увлажнение помогает сохранять кожу гладкой и эластичной.

Употребление витаминов и минералов может обеспечить дополнительные преимущества для организма. Витамины группы B, C и D, а также натуральные добавки, такие как магний и женьшень, способствуют уменьшению уровня стресса и улучшают общее самочувствие.

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