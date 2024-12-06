Как ускорить рост ногтей: полезные советы

Если вы мечтаете о длинных и здоровых ногтях, а ваши ломкие и медленно растут, существует множество способов помочь им расти быстрее и стать крепче. Этот процесс требует немного терпения, изменений в уходе и правильного питания.

Издание Real Simpleм поделилось советами, как добиться желаемого результата.

Увлажняйте ногти

Как и кожа, ногти также нуждаются в регулярном увлажнении. Если им не хватает влаги, они становятся сухими, ломкими и подверженными повреждениям. Частое мытье рук, использование бытовых химических средств и даже средств для снятия лака могут высушивать ногти.

Чтобы избежать этого:

Держите лосьон для рук или масло для кутикулы в машине, сумке или на рабочем столе.

Регулярно наносите их на руки и ногти, особенно после контакта с водой или моющими средствами.

Не используйте ногти как инструменты

Использовать ногти для открывания коробок или бутылок – привычка, которая может свести ваши усилия к нулю. Такая практика только приводит к ломкости и трещинам. Вместо этого всегда используйте ножницы или другие инструменты.

Заботьтесь о своем питании

Ваш рацион напрямую влияет на здоровье ногтей. Обратить внимание на потребление полезных продуктов, богатых на:

Биотин: способствует укреплению и быстрому росту ногтей.

Омега-3: обеспечивает увлажнение и упругость.

Протеин и железо: необходимые для прочности ногтевой пластины.

Включайте в свой рацион:

Листовый салат, грибы, авокадо, орехи и лосось.

Яйца, нежирное мясо и цельнозерновые продукты.

Дополнительно можно использовать добавки с биотином, кератином или коллагеном, которые улучшают состояние ногтей, волос и кожи.

Защищайте ногти во время мытья посуды

Длительный контакт с водой или химическими средствами во время домашних дел может ослабить ногти. Надевайте резиновые перчатки во время уборки или мытья посуды. Это не только защитит руки, но и поможет продлить срок ношения маникюра.

Используйте укрепители

Специальные средства для укрепления ногтей помогут восстановить поврежденную пластину. Они содержат полезные компоненты: витамины B5 и C, аргановое масло и кальций.

Как правильно использовать:

Наносите укрепитель на чистые ногти через день.

Через неделю удалите и повторите функцию.

Используйте укрепитель в качестве базы под лак для дополнительной защиты.

Бережно подпиливайте ногти

Неправильная техника подпиливания может привести к расслоению и ломкости. Чтобы избежать зацеплений, используйте стеклянную пилу и двигайтесь в одном направлении. Начинайте с краев, постепенно переходя к центру и завершите процедуру полировкой бафом.

Найдите свою идеальную длину

Не всем подходят сверхдлинные ногти, особенно если они мешают повседневным делам. Лучше найти "свою длину" – максимальную длину ногтей, которая не влияет на комфорт и удобство в повседневной жизни. Помните, что ногти должны оставаться достаточно короткими, чтобы не цеплялись за вещи.

Рассмотрите гелевый маникюр

Правильно нанесенный гель-лак может создать защитный слой, который поможет сберечь длину ногтей. Важно удалять его правильно во избежание повреждения натуральной пластины. Если гель начинает подниматься, обратитесь к профессионалу или воспользуйтесь специальным набором для снятия дома.

Избегайте накладных ногтей

Акриловые и накладные ногти хотя и создают эффект длины, но могут ослабить натуральную пластину из-за использования клея. Это может привести к расслоению и трещинам. Если хотите сохранить здоровье ногтей, отдавайте предпочтение гелю или натуральному маникюру.

Здоровые и длинные ногти – результат комплексного ухода, правильного питания и избегания вредных привычек. Следуйте рекомендациям экспертов, увлажняйте ногти, защищайте их от повреждений и следите за своим рационом.

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