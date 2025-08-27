Как ускорить рост волос: интересный лайфхак

Длинные волосы / © Credits

Реклама

Можно ли ускорить его рост, попыталось разобраться издание Real Simple и ответ — да, хотя и без волшебных таблеток. Все зависит от сочетания генетики, образа жизни, питания и правильного ухода.

В среднем волосы отрастают примерно на 1-1,5 см в месяц. Однако скорость индивидуальна и зависит от наследственности и общего состояния организма. Волосы растут циклично:

анаген — активная фаза роста (может длиться от 2 до 7 лет);

катаген — переходный период;

телоген — фаза отдыха, после которой волосок выпадает.

Около 85-90% волосяных фолликулов одновременно находятся в фазе роста. Если волосы не отрастают дольше определенной длины, вероятно, у вас более короткий анагенный цикл.

Реклама

Что может замедлить рост волос

Агрессивные средства для ухода. Алкоголь в стайлинговых средствах сушит, а сульфаты в шампунях повреждают структуру волос.

Окрашивание и осветление. Пероксид и аммиак истощают волосы, делают их хрупкими.

Наращивание . Постоянное натягивание повреждает фолликулы.

Стресс . Повышенный кортизол способен перевести волосяные луковицы в фазу отдыха.

Медикаменты . Некоторые гормональные препараты, антидепрессанты или средства от давления могут влиять на рост волос.

Медицинские состояния. Проблемы со щитовидной железой, анемия, аутоиммунные заболевания и дефицит витаминов часто становятся причиной выпадения.

Как помочь волосам быстрее расти

Агрессивные средства у уходе. Раз в неделю используйте мягкий скраб или очищающий шампунь, чтобы избежать закупоривания фолликулов.

Подберите правильный шампунь. Выбирайте средства без сульфатов и с компонентами, которые стимулируют рост, например, биотин, цинк, экстракт тыквенных семечек.

Не забывайте о кондиционере. Сухие волосы чаще ломаются. Легкий кондиционер увлажняет и защищает кончики.

Используйте несмываемые средства. Несмываемые кондиционеры и масла (аргановое, кокосовое) помогут защитить от повреждений.

Будьте осторожны со стайлингом. Используйте термозащиту, а для сна выбирайте шелковую наволочку.

Регулярно подрезайте кончики. Каждые 2 месяца — минус 1-2 см, чтобы избегать сечения.

Массируйте кожу головю. Это стимулирует кровообращение и поступление питательных веществ к луковицам.

Попробуйте кофеиновые средства. Существуют данные, что кофеин в шампунях может активизировать фолликулы.

Сбалансированное питание. Для роста волос нужны белки, железо, цинк, витамины группы B. Добавляйте в рацион рыбу, яйца, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты и зелень.

Обратитесь к врачу. Если волосы чрезмерно выпадают, обязательно посетите трихолога или эндокринолога.

Питание для роста волос

Лизин — содержится в рыбе, курице, бобовых.

Пролин — в брокколи, сое, авокадо.

Цистин — в мясе, яйцах, цельных зернах.

Биотин и цинк — в орехах, семенах, печени.

Быстро отрастить косу «до пояса» невозможно — это все же биологический процесс. Но можно сделать так, чтобы волосы росли в своем оптимальном темпе, были здоровыми и блестящими. Правильный уход, питание и регулярный контроль состояния организма — главные союзники в борьбе за длинную шевелюру.