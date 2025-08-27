- Дата публикации
Категория
Салон красоты
143
2 мин
Как ускорить рост волос: интересный лайфхак
Многие мечтают о густых, длинных и здоровых волосах, но реальность иногда совсем другая, они растут медленно, ломаются или выпадают.
Можно ли ускорить его рост, попыталось разобраться издание Real Simple и ответ — да, хотя и без волшебных таблеток. Все зависит от сочетания генетики, образа жизни, питания и правильного ухода.
В среднем волосы отрастают примерно на 1-1,5 см в месяц. Однако скорость индивидуальна и зависит от наследственности и общего состояния организма. Волосы растут циклично:
анаген — активная фаза роста (может длиться от 2 до 7 лет);
катаген — переходный период;
телоген — фаза отдыха, после которой волосок выпадает.
Около 85-90% волосяных фолликулов одновременно находятся в фазе роста. Если волосы не отрастают дольше определенной длины, вероятно, у вас более короткий анагенный цикл.
Что может замедлить рост волос
Агрессивные средства для ухода. Алкоголь в стайлинговых средствах сушит, а сульфаты в шампунях повреждают структуру волос.
Окрашивание и осветление. Пероксид и аммиак истощают волосы, делают их хрупкими.
Наращивание. Постоянное натягивание повреждает фолликулы.
Стресс. Повышенный кортизол способен перевести волосяные луковицы в фазу отдыха.
Медикаменты. Некоторые гормональные препараты, антидепрессанты или средства от давления могут влиять на рост волос.
Медицинские состояния. Проблемы со щитовидной железой, анемия, аутоиммунные заболевания и дефицит витаминов часто становятся причиной выпадения.
Как помочь волосам быстрее расти
Агрессивные средства у уходе. Раз в неделю используйте мягкий скраб или очищающий шампунь, чтобы избежать закупоривания фолликулов.
Подберите правильный шампунь. Выбирайте средства без сульфатов и с компонентами, которые стимулируют рост, например, биотин, цинк, экстракт тыквенных семечек.
Не забывайте о кондиционере. Сухие волосы чаще ломаются. Легкий кондиционер увлажняет и защищает кончики.
Используйте несмываемые средства. Несмываемые кондиционеры и масла (аргановое, кокосовое) помогут защитить от повреждений.
Будьте осторожны со стайлингом. Используйте термозащиту, а для сна выбирайте шелковую наволочку.
Регулярно подрезайте кончики. Каждые 2 месяца — минус 1-2 см, чтобы избегать сечения.
Массируйте кожу головю. Это стимулирует кровообращение и поступление питательных веществ к луковицам.
Попробуйте кофеиновые средства. Существуют данные, что кофеин в шампунях может активизировать фолликулы.
Сбалансированное питание. Для роста волос нужны белки, железо, цинк, витамины группы B. Добавляйте в рацион рыбу, яйца, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты и зелень.
Обратитесь к врачу. Если волосы чрезмерно выпадают, обязательно посетите трихолога или эндокринолога.
Питание для роста волос
Лизин — содержится в рыбе, курице, бобовых.
Пролин — в брокколи, сое, авокадо.
Цистин — в мясе, яйцах, цельных зернах.
Биотин и цинк — в орехах, семенах, печени.
Быстро отрастить косу «до пояса» невозможно — это все же биологический процесс. Но можно сделать так, чтобы волосы росли в своем оптимальном темпе, были здоровыми и блестящими. Правильный уход, питание и регулярный контроль состояния организма — главные союзники в борьбе за длинную шевелюру.