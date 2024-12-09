Как узнать собственный тип кожи головы и правильно о нем заботиться

Здоровая кожа головы – основа для крепких, блестящих и здоровых волос. Однако, как и в случае с кожей лица, у каждого из нас свой уникальный тип кожи головы. От жирной до сухой или сбалансированной, каждый тип требует особого ухода.

Издание RealSimple собрало рекомендации экспертов, чтобы помочь вам определить собственный тип кожи головы и узнать, как лучше за ним ухаживать.

Почему важно знать тип кожи головы

Подобно тому, как правильный выбор косметических средств зависит от вашего типа кожи лица, уход за волосами во многом зависит от состояния кожи головы. Количество выработки кожного сала определяет тип вашей кожи головы. Также дисбаланс pH кожи может влиять на ее состояние, вызывать чрезмерную жирность или сухость.

Как определить свой тип кожи головы

Чтобы понять, к какому типу относится ваша кожа головы, достаточно внимательно присмотреться к состоянию волос и обратить внимание на частоту мытья.

Жирная кожа головы нуждается в мытье каждые 1–2 дня, чтобы избежать жирности.

Сбалансированная кожа головы позволяет оставаться свежей до 3 дней.

Сухая кожа головы может смотреться нормально даже через неделю после мытья.

Еще один способ определить тип — тест с папиросной бумагой. Промокните кожу головы через два дня после мытья:

Если на бумаге появится небольшое полупрозрачное пятно, кожа головы сбалансирована.

Сильная жирность свидетельствует о чрезмерной выработке кожного сала.

Отсутствие следов указывает на сухость.

Как ухаживать за разными типами кожи головы

Сухая кожа головы

Сухая кожа часто сопровождается раздражением, шелушением, зудом или даже покраснением. Иногда причиной может служить экзема.

Рекомендации:

Мойте волосы 1-2 раза в неделю.

Используйте масла для увлажнения и уменьшения воспаления и успокаивающую сыворотку.

Для борьбы с шелушением выберите лечебные шампуни с цинком, салициловой кислотой или магнием.

Если состояние кожи головы не улучшается, обратитесь к дерматологу или трихологу.

Жирная кожа головы

Чрезмерная выработка кожного сала может приводить к перхоти, прыщам и даже к укупорке волосяных фолликулов.

Рекомендации:

Мойте волосы через день или каждые два дня, используйте очищающие шампуни,

Избегайте густых несмываемых кондиционеров – они могут тяготить волосы.

Для борьбы с перхотью используйте шампуни на основе цинка.

Для стимуляции кровообращения воспользуйтесь массажером для кожи головы.

Нормальная (сбалансированная) кожа головы

Если ваша кожа головы не подвержена жирности или сухости, вы относитесь к счастливому типу со сбалансированной кожей.

Рекомендации:

Мойте волосы каждые 3–4 дня.

Используйте средства, поддерживающие чистоту и здоровье.

Как поддерживать здоровье кожи головы

Кроме правильно подобранного ухода, важно придерживаться общих рекомендаций:

Избегайте агрессивных химических средств для волос, которые могут раздражать кожу головы.

Регулярно очищайте кожу от остатков средств для укладки.

Поддерживайте баланс pH, выбирая шампуни с натуральными компонентами.

Здоровая кожа головы – основа для красоты и здоровья ваших волос. Определив свой тип кожи головы и правильно организовав уход, вы сделаете свои локоны сильными, блестящими и привлекательными. Независимо от того, имеете ли вы сухую, жирную или сбалансированную кожу головы, выбор правильных средств и регулярный уход помогут вам достичь желаемых результатов.

Недавно мы писали о причинах зуда кожи головы.

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