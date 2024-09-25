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Как вернуть волосам свежий вид, если они прилежались за ночь

Как вернуть волосам свежий вид, если они прилежались за ночь

Как вернуть волосам свежий вид, если они прилежали за ночь / Фото: Credits

Если вы проснулись с "гнездом" на голове, не стоит беспокоиться, все можно исправить за несколько минут.

Попробуйте этот простой лайфхак, чтобы вернуть волосам аккуратный вид в считаные минуты. На странице Healthy&LongHair поделились эффективным способом, который поможет быстро исправить неприятную ситуацию.

Что делать:

  • Если волосы прилежались на затылке, смочите руки водой и нанесите немного воды на корни. Это поможет ему снова стать послушным;
  • Выберите отдельные пряди и слегка смочите их, поднимая друг за другом. Наносите воду с разных сторон для равномерного увлажнения;
  • Не дожидаясь, когда пряди высохнут, начните расчесывать волосы. Одной рукой расчесывайте, другой легонько поднимайте пряди, чтобы придать объем;
  • Возьмите фен и высушите волосы, придерживая пряди рукой для создания объема. Это придаст вашим волосам ухоженный вид.

Весь процесс займет не более 10 минут и ваши волосы будут выглядеть неотразимо. Этот простой трюк поможет быстро привести волосы в порядок утром, сэкономив ваши время и усилия.

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