Как выбирают уход за кожей голливудские звезды: рассказывает врач

Красные дорожки всегда создают иллюзию идеальной картинки: сияющая кожа, безупречный макияж, отсутствие морщин или усталости. Но если отбросить свет софитов, то окажется, что и звезды имеют те же проблемы, что и каждая из нас: высыпания, пигментация, раздражение, морщины или следы стресса. К тому же они обычно имеют очень активный график, где недосыпание является постоянным спутником. Разница лишь в том, что они подходят к уходу за кожей так же серьезно, как и к рабочим контрактам.

Кандидат медицинских наук, врач и основательница швейцарского профессионального бренда косметики для ухода за кожей дома INSTYTUTUM Наталья Бобок рассказала, что мы можем позаимствовать из голливудских ритуалов красоты для себя. Ведь секрет сияния и красоты их кожи не в волшебной палочке, а в грамотном уходе.

Голливудские тренды, о которых говорит весь мир

Первый и самый заметный тренд — так называемый «скинтеллектуальный уход». Звезды уже давно не полагаются на рекламные обещания или красивую баночку. Они детально изучают состав средств, советуются с косметологами и ищут формулы с доказанной эффективностью и идеально подходящие для их кожи. Они знают о важности качественного очищения кожи, постоянно используют солнцезащитный крем и разбираются в активных компонентах и их формах в составе уходовых средств. Поэтому Виктория Бекхэм или Джессика Честейн никогда не бросят в корзину первый попавшийся крем в супермаркете — их полочки заполнены только теми продуктами, которые действительно работают на потребности их кожи.

Еще один ведущий тренд в Голливуде — clean beauty. Речь идет не о макияже без макияжа, а именно об уходовых средствах. Важно не путать clean-косметику с натуральной: это не о «природном происхождении», а о формулах без токсичных компонентов, которые являются безопасными и стабильными. Ведь ингредиенты, которые до сих пор встречаются в продуктах многих массовых брендов, вместо ожидаемого wow-эффекта могут навредить: вызвать аллергии, влиять на гормональный баланс или даже провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. К ним относятся парабены, сульфаты, минеральные масла.

Третий тренд, покоривший Голливуд, — skinimalism. В косметичках звезд вы не увидите десятков баночек — всего несколько средств, но каждое из них максимально эффективное и многофункциональное. В арсенале — продукты, которые комплексно работают над состоянием кожи: разглаживают морщины, осветляют пигментацию, глубоко увлажняют и придают упругость.

Но сокращение количества средств означает еще и более внимательный подход к их выбору. Ведь некоторые активы могут не сочетаться между собой или даже снижать эффективность друг друга. Например, определенные формы пептидов не всегда «дружат» с витамином С. Поэтому звезды отдают предпочтение брендам, чьи формулы подтверждены клиническими исследованиями. А удобнее всего — строить рутину в рамках одной линейки, чтобы компоненты гармонично работали вместе и давали прогнозируемый результат без риска раздражений.

Голливудские правила по уходу за кожей

Мы уже выяснили, что косметичка звезды — это не десятки баночек, а несколько тщательно подобранных средств, которые полностью соответствуют потребностям кожи. Для кого-то главный фокус — борьба с высыпаниями и постакне (эти проблемы хорошо знакомы Кендалл Дженнер), для других — ровный тон лица, коррекция морщин или предотвращение новых заломов. Но есть общие правила, которыми пользуются практически все знаменитости — и которые сработают для вас так же.

Правило №1: выбирать правильные активы

Звезды и их косметологи чрезвычайно внимательны к составу средств. На этикетках они ищут отсутствие потенциально вредных веществ и взамен — активные ингредиенты с доказанной клинической эффективностью. Среди фаворитов: витамин С, AHA и BHA-кислоты, ретиноиды, пептиды и ниацинамид. Именно эти компоненты способны работать на глубинном уровне и действительно менять качество кожи.

Бейонсе, Сидни Суини, Джиджи Хадид и Хейли Бибер — известные поклонницы сывороток с витамином С. А Дженнифер Лоуренс признается, что всегда использует ретинол в паре с увлажняющим кремом перед сном.

Кстати, сочетание витамина С утром и ретинола вечером — один из самых сильных бьюти-дуэтов, который дарит коже сияние и помогает сохранять молодость. Особенно эффективным считается использование витамина С в жирорастворимой форме THD — она значительно стабильнее и результативнее, чем водорастворимая. В паре с ним отлично работает гранактивный ретиноид: он проникает в глубокие слои кожи, разглаживает морщины, осветляет пигментацию и выравнивает тон и текстуру. Результат такого тандема действительно впечатляет.

Правило №2: качественное увлажнение

Сегодня уже ни для кого не секрет: увлажнение нужно каждому типу кожи, а не только сухой, как раньше считалось. Именно поэтому крем или сыворотка с этой функцией — настоящий must-have в любом уходе. Голливудские звезды хорошо это знают и всегда имеют в косметичке несколько проверенных увлажняющих средств. Ведь именно они дарят коже свежесть, сияние и помогают сохранять молодость. Например, Марго Робби признавалась, что всегда носит с собой увлажняющий спрей, чтобы быстро восстановить комфорт кожи в течение дня.

Стоит понимать, что увлажняющие продукты бывают двух основных типов. Hydrating-средства (гидраторы) насыщают клетки влагой и удерживают ее внутри — к этой группе относится, в частности, гиалуроновая кислота. Moisturizing-средства (окклюзивы) имеют более плотную текстуру и содержат липиды и керамиды, которые формируют защитный барьер. Он не дает влаге испаряться и делает кожу мягкой, гладкой и упругой. Звезды часто выбирают увлажняющие продукты 2в1, ведь это удобнее и полностью вписывается в концепцию skinimalism, о которой говорили выше.

Правило №3. Ежедневное очищение и регулярная эксфолиация

Главный секрет женщин с безупречной кожей, в том числе и голливудских звезд, прост: лицо нужно тщательно очищать каждый день. Ведь плотный макияж с красных дорожек или съемок невозможно оставлять на коже — он обязательно должен смываться, чтобы сохранить ее здоровье.

Очищение — это не только об удалении загрязнений, но и о подготовке кожи к дальнейшему уходу. Идеальный вариант — двухэтапное очищение, которое позволяет эффективно удалить макияж, себум и пыль. А для еще более глубокого результата стоит несколько раз в неделю добавлять средства с кислотами. Домашний пилинг — отличное решение: он мягко, но результативно обновляет кожу. Не случайно Гвинет Пэлтроу признается, что обожает пилинги — именно после них ее лицо выглядит свежим и сияющим.

С возрастом такая процедура становится еще важнее: ороговевшие клетки препятствуют восстановлению кожи, делают ее тусклой и неровной. Выход — кислотные пилинги, которые размягчают связи между клетками и стимулируют естественное обновление. Один из самых эффективных вариантов для домашнего ухода сегодня — это пилинги с гликолевой и салициловой кислотой, энзимами папайи и микрогранулами бамбука, которые отшелушивают и полируют кожу.

Конечно, в расписании голливудских звезд всегда есть место для профессиональных процедур в кабинете косметолога. Но настоящая красота их кожи — результат не только салонного ухода, но и ежедневных ритуалов дома. Именно регулярность и правильный подбор средств превращают их кожу в ту, которую мы видим на экранах и красных дорожках. И здесь каждая из нас может сделать так же: уделять внимание очищению, увлажнению, защите и обновлению кожи с той же дисциплиной, как это делают знаменитости. Тогда результат будет не менее потрясающим — сияющая, здоровая и ухоженная кожа ежедневно.