Как выбрать свой стиль: 13 самых модных осенних цветов для волос 2025 года
Осень — это всегда время перемен, теплых свитеров, горячего чая с корицей и желание обновить что-то в себе.
После лета, когда мы спасались от жары легкими прическами, собранными волосами и минимумом ухода, именно сейчас наступает момент освежить образ. И лучший способ это сделать — изменить цвет волос, об этом рассказало издание Real Simple
Осенью 2025-го в тренде — глубокие, насыщенные и одновременно естественные оттенки. Они подчеркивают теплое настроение сезона и добавляют образу шарма. Стилисты отмечают, что в этом году главная цель окрашивания — придать волосам глубину, сияние и многомерность, а не сделать их слишком яркими или искусственными.
Сидровое сияние
Теплый блонд с вкраплениями коричного и золотисто-янтарного тона. Идеальный вариант для тех, кто хочет освежить выгоревшие летом волосы и придать им мягкость. Эффект создается с помощью многотонального балаяжа и финального глянцевого покрытия.
Каштановый шатен
Классика сезона — сочетание насыщенного каштана с легкими бликами красного дерева. Такой цвет делает образ теплым и уютным, напоминает палитру осенней листвы.
Медовый блонд
Светлый, но теплый оттенок, который прекрасно подходит обладательницам средних и длинных стрижек. Это мягкое сочетание медной основы и золотистых медовых прядей. Выглядит естественно и будто «подсвечивает» лицо.
Дымчатый эспрессо
Темно-шоколадный оттенок с сероватым оттенком. Очень стильный и элегантный вариант для тех, кто любит глубокие, но не слишком контрастные цвета.
Кленовый коричневый
Теплый средний шатен с карамельными нотками. Отлично смотрится на волнистых волосах, подчеркивает текстуру и придает блеск.
Вишневая кола
Сочный оттенок для смелых женщин. Глубокий коричневый с бордовыми переливами. Особенно эффектно смотрится на прямых волосах с глянцевым финишем.
Серебряный блонд
Холодный, почти ледяной оттенок для тех, кто хочет выделяться. Осенний гардероб в теплых тонах прекрасно контрастирует с таким цветом волос.
Сиропный блонд
Насыщенный теплый блонд, который добавляет глубины и сияния. Главное правило ухода — избегать желтизны с помощью правильного шампуня.
Черная лакрица
Глубокий черный с зеркальным блеском производит впечатление элегантности и загадочности. Хорошо сочетается со стрижками-каре и ровными срезами.
Клубничный шатен
Сочетание мягкого коричневого с красноватыми оттенками. Напоминает шоколад с клубникой. Вариант универсальный, ведь можно сделать теплее или холоднее в зависимости от тона кожи.
Медный
Абсолютный хит каждой осени. От рыжих до насыщенно-оранжевых оттенков, медь подходит практически всем, главное подобрать правильную насыщенность.
Припудренная роза
Романтичный и одновременно дерзкий цвет. Это приглушенный розовый, который особенно эффектно смотрится на светлых волосах с затемненными корнями.
Грибной оттенок
Натуральный и очень современный тренд. Сочетание холодного коричневого с бежевым и пепельным. Легкий, но объемный цвет, который подходит любой длине.
Уход за волосами после окрашивания
Используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос.
Раз в 1-2 недели делайте восстанавливающую маску.
Избегайте ежедневного использования таких горячих инструментов как фен, плойка, выпрямитель.
Для поддержания блеска раз в месяц заказывайте в салоне процедуру глянцевого тонирования.
Осень 2025 года дарит множество вариантов, от естественных каштановых до смелых серебряных или розовых. Выберите оттенок, который подчеркнет вашу индивидуальность и не бойтесь меняться, ведь новый цвет волос может стать лучшим стартом для обновления всего образа.