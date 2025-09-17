Как выбрать свой стиль: 13 самых модных осенних цветов для волос 2025 года / © Getty Images

После лета, когда мы спасались от жары легкими прическами, собранными волосами и минимумом ухода, именно сейчас наступает момент освежить образ. И лучший способ это сделать — изменить цвет волос, об этом рассказало издание Real Simple

Осенью 2025-го в тренде — глубокие, насыщенные и одновременно естественные оттенки. Они подчеркивают теплое настроение сезона и добавляют образу шарма. Стилисты отмечают, что в этом году главная цель окрашивания — придать волосам глубину, сияние и многомерность, а не сделать их слишком яркими или искусственными.

Сидровое сияние

Теплый блонд с вкраплениями коричного и золотисто-янтарного тона. Идеальный вариант для тех, кто хочет освежить выгоревшие летом волосы и придать им мягкость. Эффект создается с помощью многотонального балаяжа и финального глянцевого покрытия.

Каштановый шатен

Классика сезона — сочетание насыщенного каштана с легкими бликами красного дерева. Такой цвет делает образ теплым и уютным, напоминает палитру осенней листвы.

Медовый блонд

Светлый, но теплый оттенок, который прекрасно подходит обладательницам средних и длинных стрижек. Это мягкое сочетание медной основы и золотистых медовых прядей. Выглядит естественно и будто «подсвечивает» лицо.

Дымчатый эспрессо

Темно-шоколадный оттенок с сероватым оттенком. Очень стильный и элегантный вариант для тех, кто любит глубокие, но не слишком контрастные цвета.

Кленовый коричневый

Теплый средний шатен с карамельными нотками. Отлично смотрится на волнистых волосах, подчеркивает текстуру и придает блеск.

Вишневая кола

Сочный оттенок для смелых женщин. Глубокий коричневый с бордовыми переливами. Особенно эффектно смотрится на прямых волосах с глянцевым финишем.

Серебряный блонд

Холодный, почти ледяной оттенок для тех, кто хочет выделяться. Осенний гардероб в теплых тонах прекрасно контрастирует с таким цветом волос.

Сиропный блонд

Насыщенный теплый блонд, который добавляет глубины и сияния. Главное правило ухода — избегать желтизны с помощью правильного шампуня.

Черная лакрица

Глубокий черный с зеркальным блеском производит впечатление элегантности и загадочности. Хорошо сочетается со стрижками-каре и ровными срезами.

Клубничный шатен

Сочетание мягкого коричневого с красноватыми оттенками. Напоминает шоколад с клубникой. Вариант универсальный, ведь можно сделать теплее или холоднее в зависимости от тона кожи.

Медный

Абсолютный хит каждой осени. От рыжих до насыщенно-оранжевых оттенков, медь подходит практически всем, главное подобрать правильную насыщенность.

Припудренная роза

Романтичный и одновременно дерзкий цвет. Это приглушенный розовый, который особенно эффектно смотрится на светлых волосах с затемненными корнями.

Грибной оттенок

Натуральный и очень современный тренд. Сочетание холодного коричневого с бежевым и пепельным. Легкий, но объемный цвет, который подходит любой длине.

Уход за волосами после окрашивания

Используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос.

Раз в 1-2 недели делайте восстанавливающую маску.

Избегайте ежедневного использования таких горячих инструментов как фен, плойка, выпрямитель.

Для поддержания блеска раз в месяц заказывайте в салоне процедуру глянцевого тонирования.

Осень 2025 года дарит множество вариантов, от естественных каштановых до смелых серебряных или розовых. Выберите оттенок, который подчеркнет вашу индивидуальность и не бойтесь меняться, ведь новый цвет волос может стать лучшим стартом для обновления всего образа.