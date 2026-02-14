Как иметь свежий и современный вид после 40 лет — идеальный макияж / © Credits

Реклама

Быть мамой — не значит отказываться от стиля, сексуальности и любви к себе. Известный визажист Mister.makeupartist дал советы, как сделать макияж после 40 лет без стресса, сложных техник и дорогих продуктов.

И важный месседж от профессионала — не заставляйте себя носить тот макияж, который вам не нравится или не подходит. Он не должен быть борьбой. Он должен подчеркивать ваши достоинства, а не видоизменять вас.

Глаза

Если тени для век — не ваша история, просто пропустите их. Вместо этого используйте:

Реклама

бронзер

контур

хайлайтер

Эти продукты часто легче растушевываются и выглядят мягче на веках. Наносите их на внешний уголок глаза, это добавляет структуры и визуально приподнимает взгляд.

Стрелки

Многие женщины пытаются «втиснуть» классическую кошачью стрелку, даже если форма глаз — нависшая. Но правда такова, что стрелка не является обязательным условием красоты. Достаточно подвести линию максимально близко к ресницам, а если рука дрожит, просто слегка растушевать край. Мягкая, размытая линия часто выглядит значительно современнее и дороже.

Брови

Брови после 40 лет — это не про резкость. Избегайте слишком темного цвета и сильно опущенного «хвостика».

Используйте пудровые карандаши, ведь они дают естественный эффект и позволяют слегка приподнять внешний край брови несколькими штрихами. Это простой, но очень эффективный способ визуально подтянуть лицо.

Реклама

Совет: всегда начинайте с бровей и глаз, так легче скорректировать форму и не испортить тон.

Тон и консилер

Одна из самых распространенных ошибок — ожидать, что тональный крем сделает все сам. Профессиональный подход таков:

тон — тонким слоем

основную коррекцию делает консилер

Легкий тон и точечный консилер там, где действительно нужно, дают гораздо более свежий и естественный результат, чем плотное покрытие.

Румяна

Забудьте правило «улыбнись и нанеси на яблочки щек». С возрастом это может визуально «опускать» лицо. Безопасная зона — от крыла носа до внешнего уголка глаза. Можно слегка тянуть румяна вверх для лифтинг эффекта или оставлять их ближе к центру — здесь сложно ошибиться.

Реклама

Хайлайтер и ресницы

Хайлайтер наносите на верх скул и немного в центр века, это освежает взгляд. Всегда подкручивайте ресницы, ведь это мгновенно открывает глаза и хорошая тушь из массмаркета сегодня выглядит так же хорошо, как и люкс косметика, разницу почти невозможно заметить

Губы

Немного светлого оттенка или блеска в центр губ и они имеют более полный вид без контуринга или инъекций. Просто, быстро и очень эффектно.

Самое важное, что стоит запомнить — не заставляйте себя делать макияж, который вам не нравится. Красота после 40 лет — это не про маскировку, а про свободу, принятие и умение подчеркнуть свои достоинства так, как комфортно именно вам.

И помните, что косметика из массмаркета вполне способна дать роскошный результат, если использовать ее с умом и любовью к себе.