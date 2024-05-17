Как заплести необычную косу: лайфхак от блоггера

Что сложного и интересного в простой косе, ее быстро и легко плести, но вот, к сожалению, она никогда не получается такой, как в клипах или фильмах у звезд, потому что есть там нехитрый секрет.

Согласитесь, в фильмах, у актрис часто обычные прически, но они выглядят удивительно фантастически. Как, например, простая легкая коса. Какой же красивый и объемный вид у неё сзади. Себе же, когда станешь плести, все получается совершенно не так, а будто вы три дня лежали на подушке: волосы придавлены, еще и распадаться могут .

На своей странице блогер 韵琁 Daisy показала интересный лайфгак, как придать объем сзади, чтобы прическа выглядела фантастически.

Для того чтобы сделать идеальную косу, вам нужно:

Подберите прядки волос у лица, как для "Мальвинки" и защепите тоненькой резинкой;

Оттяните резинку, поделив пополам волосы;

Через верх проденьте резинку внутрь;

Можете немного приподнять волосы на макушке, для большего объема;

Разделите волосы на две части и каждую протяните через вверх, под резинкой (как показано на видео);

Далее, просто заплетите привычную вам косу, пустив ее вперед.

Теперь посмотрите на себя сбоку, путём бесхитростных манипуляций, у вас красивый силуэт и объем на затылке. Можете выпустить несколько прядей у лица.

Теперь ваша коса будет именно такой, как хотелось и рисовала фантазия, а путем закрепленных резинкой прядок, прическа не будет так распадаться и вы будете выглядеть опрятно в течение дня.

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