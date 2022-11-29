Как защитить волосы от холода: три чудодейственных домашних средства

Зимой волосы нуждаются в специальном уходе, но его обеспечить несложно, если приготовить и регулярно использовать домашние средства для волос.

Чтобы иметь красивые волосы, необязательно тратить кучу денег и регулярно посещать салон красоты, потому что домашние средства для волос могут быть очень эффективными.

Зимой волосы нуждаются в особой защите, поэтому Womans World публикует рецепт трех эффективных домашних средства, которые помогут вашим волосам сохранить блеск и объем в холодное время года.

Как увеличить объем и стимулировать рост волос

Время года, жесткость воды и неправильный баланс влаги и белка могут лишить волосы красоты и силы. Вернуть их вам поможет сочетание морской соли, масла сандалового дерева и воды. Полученный спрей нужно распылить на кожу головы. Соленая вода поднимает корни, в то время как масло сандалового дерева увеличивает выработку гормонов, которые переводят фолликулы в активную фазу роста. Бонусом вы получите очень приятный запах самодельного средства.

Рецепт

Добавьте половину столовой ложки морской соли, 15 капель эфирного масла сандалового дерева и половину стакана воды в распылитель. Хорошо встряхните и пользуйтесь.

Как вернуть волосам блеск

волосы, выпадение волос, алопеция / Фото: Credits

Алоэ вера - мощный растительный продукт, который обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, что делает его идеальным ингредиентом в вашей ежедневной косметике. На тусклых волосах оно творит чудеса. Это потому, что увлажняющие вещества алоэ проникают в стержень волоса, восстанавливая влажность сухих прядей. Кроме того, его сапонины запечатывают кутикулу волоса, и ваша шевелюра начинает отражать свет, приятно поблескивая.

Рецепт

Налейте половину стакана геля алоэ вера и половину стакана воды в бутылку с распылителем, встряхните и распылите на влажные волосы.

Как избавиться от ломкости волос

Фото: Credits

У всех из нас ломаются и секутся волосы - это нормальный процесс, но у некоторых ломкость может дойти до самого стержня волоса. С этим успешно борется миндальное масло, которое помогает удерживать влагу и способствует росту волос. Содержащиеся в масле витамины Е и В-7 укрепляют волосы у корней, предотвращая их ломкость и выпадение, а линолевая и олеиновая кислоты глубоко увлажняют.

Рецепт

Добавьте половину стакана миндального масла и 1 стакан воды в распылитель. Встряхните и распылите на сухую кожу головы и волосы.

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