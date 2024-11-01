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Как завить волосы: еще один интересный способ

Как завить волосы: еще один интересный способ

Как завить волосы: еще один интересный способ / Фото: Getty Images

Красивые локоны – это всегда стильно и женственно, а создать их в домашних условиях достаточно просто с помощью мягких бигуди.

На странице minniefr поделились отличным способом, который поможет сделать локоны естественными и объемными, без использования сложных инструментов или специальных навыков. Все, что вам понадобится – это большие бигуди-папильотки и несколько простых движений.

Что делать:

  1. Хорошо расчешите волосы, чтобы избежать запутанности. Далее зачешите их вперед ко лбу, наклонив голову – так вам будет удобнее накручивать на бигуди.
  2. Чтобы волосы было легче накручивать, закрепите их у корней крабиком.
  3. Возьмите большие бигуди-папильотки и начните накручивать волосы. Важно, чтобы вы накручивали его под низ – это поможет создать хороший объем и мягкую волну. Лучше всего расположить бигуди на макушке ближе ко лбу, так локоны будут аккуратно ложиться по всей длине волос.
  4. Оставьте бигуди на ночь или на несколько часов, если у вас слишком мало времени.
  5. Когда придет время снимать бигуди, делайте это осторожно, чтобы не повредить пряди. С помощью рук придайте локонам желаемую форму. Помните, что не стоит использовать расческу – так вы рискуете сделать локоны слишком пушистыми, что нарушит их структуру и красоту.

Советы:

  • Если хотите получить более упругие и четкие локоны, накручивайте немного влажные волосы. Так завитки будут держаться дольше.
  • Чтобы локоны выглядели аккуратно, не расчесывайте волосы после того, как вы его завили. Вместо этого используйте пальцы для формирования прядей, чтобы сохранить объем и естественный вид.

Такой способ особенно удобен для тех, кто стремится к мягким природным волнам без использования горячих инструментов. Папильотки не навредят волосам, они идеальны для регулярного использования. Благодаря простой технике, вы можете сделать красивые локоны даже перед сном, а утром наслаждаться прической, не тратя время на укладку.

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