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Как завить волосы на обычные носки

Как завить волосы на обычные носки

Как завить волосы на обычные носки / Фото: Getty Images

Этот способ завивки создает красивые волны и абсолютно безопасен для здоровья ваших волос.

Если вы мечтаете о красивых локонах, но у вас нет специальных средств для укладки, это совершенно не проблема. На странице aashmidt показали, как легко завить волосы без нагревательных устройств и все, что вам понадобятся – всего три обычных носка.

Что делать:

  1. Начните с того, чтобы хорошо расчесать волосы. Затем разделите его горизонтально на три равные части.
  2. Возьмите носок и начните накручивать на него прядь. Начинайте накручивание с кончиков и двигайтесь к корням. Затем зафиксируйте волосы, завязав носок или обмотав его вокруг пряди. Важно сделать это так, чтобы локон хорошо держался и не распустился.
  3. Повторите все так же с двумя другими прядями, используя для каждой отдельный носок.
  4. Оставьте так волосы на несколько часов. Оптимальный вариант – оставить носки на волосах на ночь. За ночь волосы успеют принять форму и утром у вас будут красивые локоны.

Советы:

  • Завивка на немного влажные волосы даст вам более длительный эффект и лучше будет держать форму.
  • Если вы хотите достичь большей стойкости локонов, смочите носок перед завивкой.
  • После того, как вы раскрутите носки, лучше не расчесывать локоны, чтобы сохранить естественный вид волн. Просто расправьте их руками.

У этого способа завивки есть ряд преимуществ. Во-первых, вы защищаете свои волосы от высоких температур, во-вторых, этот метод подходит для любой длины волос, а также для тонких и вьющихся волос. У завивки на носки  естественный вид, а сам процесс занимает всего несколько минут.

Если вы хотите наслаждаться стильными локонами без лишних трат, метод завивки на носки станет для вас открытием. Это удобный, безопасный и экономичный способ, который подходит для любой структуры волос.

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