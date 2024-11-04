Как завить волосы на обычные носки

Если вы мечтаете о красивых локонах, но у вас нет специальных средств для укладки, это совершенно не проблема. На странице aashmidt показали, как легко завить волосы без нагревательных устройств и все, что вам понадобятся – всего три обычных носка.

Что делать:

Начните с того, чтобы хорошо расчесать волосы. Затем разделите его горизонтально на три равные части. Возьмите носок и начните накручивать на него прядь. Начинайте накручивание с кончиков и двигайтесь к корням. Затем зафиксируйте волосы, завязав носок или обмотав его вокруг пряди. Важно сделать это так, чтобы локон хорошо держался и не распустился. Повторите все так же с двумя другими прядями, используя для каждой отдельный носок. Оставьте так волосы на несколько часов. Оптимальный вариант – оставить носки на волосах на ночь. За ночь волосы успеют принять форму и утром у вас будут красивые локоны.

Советы:

Завивка на немного влажные волосы даст вам более длительный эффект и лучше будет держать форму.

Если вы хотите достичь большей стойкости локонов, смочите носок перед завивкой.

После того, как вы раскрутите носки, лучше не расчесывать локоны, чтобы сохранить естественный вид волн. Просто расправьте их руками.

У этого способа завивки есть ряд преимуществ. Во-первых, вы защищаете свои волосы от высоких температур, во-вторых, этот метод подходит для любой длины волос, а также для тонких и вьющихся волос. У завивки на носки естественный вид, а сам процесс занимает всего несколько минут.

Если вы хотите наслаждаться стильными локонами без лишних трат, метод завивки на носки станет для вас открытием. Это удобный, безопасный и экономичный способ, который подходит для любой структуры волос.

Читайте также: