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Как завить волосы на прищепки

Как завить волосы на прищепки

Как завить волосы на прищепки / Фото: Credits

Прищепка — уникальная вещь, ведь кроме прямого назначения ее можно использовать как бьюти инструмент.

Блогер Sudem Anık показала интересный лайфхак, как завить волосы на обычные прищепки, если у вас нет бигуди.

Что делать:

  • Расчешите волосы и распределите их на пряди, которые вы будете накручивать на прищепку;
  • Когда вы накрутите прядь на одну часть прищепки, просто зафиксируйте ее второй частью;
  • Каждую прядь лучше немного смочить водой или нанести специальный гель фиксатор, чтобы волны лучше держались;
  • Когда волосы полностью высушены, можете осторожно снимать прищепки.

Спать с прищепками не удобно, поэтому на ночь такой способ завивки лучше не делать.

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