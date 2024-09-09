Как завить волосы на прищепки

Прищепка — уникальная вещь, ведь кроме прямого назначения ее можно использовать как бьюти инструмент.
Блогер Sudem Anık показала интересный лайфхак, как завить волосы на обычные прищепки, если у вас нет бигуди.
Что делать:
- Расчешите волосы и распределите их на пряди, которые вы будете накручивать на прищепку;
- Когда вы накрутите прядь на одну часть прищепки, просто зафиксируйте ее второй частью;
- Каждую прядь лучше немного смочить водой или нанести специальный гель фиксатор, чтобы волны лучше держались;
- Когда волосы полностью высушены, можете осторожно снимать прищепки.
Спать с прищепками не удобно, поэтому на ночь такой способ завивки лучше не делать.
Читайте также:
- Как сделать волшебный пучок на среднюю длину волос
- Боб — классическая прическа для взрослых женщин: почему её следует выбрать и как ухаживать
- Как сделать элегантную прическу с платком