Как завить волосы с помощью фольги: лайфхаком поделился блогер

Интересный и действенный лайфхак идеально подойдет для путешествий, когда для плойки или бигуди не хватает места в чемодане.

Волнистые локоны – украшение почти каждого образа. И желанная прическа многих, у кого ровные волосы. Человечество придумывает все новые и новые способы завить волосы, чтобы удовлетворить девичий спрос.

Блогер Sandra Garaizar на своей странице поделилась новым, интересным методом завивки на фольгу. Такой метод подойдет каждому, кто уезжает из дома и не может взять с собой известный Daison, или пакет обычных бигуди.

Итак, для завивки вам нужно:

Нарвать фольгу и свернуть ее в форму свитка

Хорошенько прижать

Сделайте необходимое для ваших волос количество свитков

Расчешите волосы

Возьмите прядку и накрутите на заготовку

Осторожно защепите или закрутите фольгу, чтобы волосы не раскрутились

Походите так минимум три часа, можно оставить на ночь.

Легко и быстро, с отличным результатом. В зависимости от ваших волос, можете делать на сухие или мокрые волосы. Можно использовать специальные средства, которые помогут продержаться дольше вашим кудрям. А если у вас вообще нет времени, а кудри должны быть уже завтра, можете накрутиться на ночь. Фольга не будет давить голову, и ночь не пройдет в муках ради красоты.

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