Какая форма ногтей вам подходит: советы мастера

Задумывались ли вы когда-нибудь, какую форму ногтей вам лучше выбрать, учитываете ли вы длину ваших пальцев или ширину ногтевого ложа, ведь маникюр — это не только возможность позаботиться о себе, но и решение, повлияющее на общий вид рук.
Кроме выбора цвета форма ногтей играет важную роль в создании гармоничного образа. Некоторые формы удлиняют пальцы, другие создают естественный вид или придают определенную драму вашему образу. По словам издания Real Simple, форма ногтей должна повторять естественные контуры кутикулы и подчеркивать форму пальцев.
Круглые
Круглые ногти отражают естественный контур с округлым краем. Они идеально подходят коротким пальцам, ведь смягчают внешний вид широких ногтевых лож и помогают пальцам иметь более длинный вид.
Чтобы создать такую форму, используйте пилочку и следуйте природной линии ногтя. Бока должны оставаться прямыми, а верхний край — скругленным.
Идеально для: коротких пальцев и широких ногтевых лож.
Овальные
Овальная форма подобна миндалю, но ее кончик подпилен, чтобы имитировать форму яйца. Такая форма удлиняет пальцы и придает изящества, а это особенно подходит маленьким рукам и коротким пальцам.
Чтобы достичь овальной формы, начинайте с круглой, но сосредоточьтесь на зауженных сторонах и высшем закругленном кончике.
Идеально для: маленьких рук и коротких пальцев.
Квадратный
У квадратных ногтей прямые бока и тупой верхний край. Эта форма придает рукам сдержаность, но может сделать пальцы короче и толще. Если у вас узкие ногтевые ложа и длинные пальцы, квадратные ногти будут выглядеть особенно стильно.
Чтобы получить квадратную форму, подпиливайте ноготь по прямой линии.
Идеально для: длинных пальцев и узкого ногтевого ложа.
Квадратно-овальные
Эта форма совмещает естественность овальных и сдержанность квадратных ногтей. Она наиболее практична для ухода, ведь соответствует естественному росту ногтя.
Для создания квадратно-овальной формы сначала подпилите ногти в квадрат, а затем сгладьте углы пилочкой.
Идеально для: любого типа пальцев.
Миндалевидные
Миндалевидные ногти сужаются по бокам и у них округлый кончик, напоминающий форму орешка. Эта форма создает изящную эстетику и помогает коротким пальцам выглядеть длиннее.
Чтобы создать эту форму, подпиливайте бока, сохраняя узкий, но мягкий кончик.
Идеально для: коротких пальцев и широких ногтевых лож.
Стилет
Длинные, эффектные и острые ногти формы стилет подходят для самых смелых образов. Эта форма требует особого ухода, ведь она ломается чаще других.
Чтобы добиться такого вида, подпиливайте бока в суженную точку. Для крепости рекомендуется использовать гели или акрил.
Идеально для: длинных пальцев.
Гроб или балерина
Эта форма имитирует вид гроба или пуантов балерины. У нее узкие стороны и прямой край. Для создания такой формы ногти должны быть крепкими и длинными.
Чтобы достичь формы гроба, подпилите бока, создавая сужение к прямому кончику.
Идеально для: тонких пальцев и крепких ногтей.
Губная помада
Форма губной помады получила популярность благодаря социальным сетям. Ногти подпиливаются под асимметричным углом, а это создает вид скошенного края.
Чтобы создать такую форму, подпилите ногти под углом, похожим на наклон губной помады.
Идеально для: любой длины ногтей.
Как ухаживать за формой ногтей в домашних условиях
- Во избежание повреждений используйте мелкие пилочки для ногтей.
- Формируйте ногти в одном направлении, а не движениями вперед-назад.
- Наносите дополнительный слой быстросохнущего топового покрытия для защиты формы и долговечности маникюра.
Выбирайте форму, которая подчеркнет естественную красоту ваших рук и наслаждайтесь ухоженным видом.
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