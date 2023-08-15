Какая помада молодит: какой цвет будет освежать женщин за 50, а какой визуально состарит

Помадой обычно завершают макияж, а есть женщины, которые кроме губной помады не пользуются никакой другой косметикой. Поэтому подходить к выбору помады нужно тщательно. Неправильно выбранный оттенок могут зрительно сделать старшей женщину или ее омолодить.

С возрастом задача усложняется, с выбором помады нужно быть еще более тщательным. Чем старше становится женщина, тем большее внимание нужно уделять тому, что нужно скрыть, а акценты делать на том, что нужно подчеркнуть. Кроме того, с возрастом кожа губ начинает терять свой природный пигмент, а контуры размываются.

Какой цвет помады молодит

Эксперты советуют остановиться на розовой помаде. Существует множество ее оттенков. Если он подобран правильно, розовый цвет может освежать. делать моложе. Многое зависит от цветного типа женщины, от оттенка ее кожи. При выборе помады нужно обращать на это внимание, чтобы, например, тот же розовый оттенок не делал кожу слишком бледной.

Лучше всего подойдут розовый персик, розовая вишня. Неплохо смотрится на губах пастельный розовый цвет. Но ни в коем случае не используйте кислотно-розовый оттенок помады, он сразу выделит все недостатки на лице.

Носивные оттенки для женщин старше 50

Французская визажистка Али Андреа рекомендует для женщин старше 50 лет использовать матовые чудесные оттенки – от персикового до розового.

Какой цвет помады старит

Эксперты советуют избегать коричневого цвета помады . Немногие могут похвастаться тем, что им подходит коричневый тон помады, тем более это касается женщин элегантного возраста. Коричневый цвет ухудшает цвет кожи, делает ее темной и тусклой. Если коричневый цвет светлый, то он сольется с кожей, сделает ее бледной и невнятной. Если помада темно-коричневого цвета, то она сразу подчеркнет круги под глазами, делая их еще темнее.

Немногие могут похвастаться тем, что им подходит коричневый тон помады, тем более это касается женщин элегантного возраста. Коричневый цвет ухудшает цвет кожи, делает ее темной и тусклой. Если коричневый цвет светлый, то он сольется с кожей, сделает ее бледной и невнятной. Если помада темно-коричневого цвета, то она сразу подчеркнет круги под глазами, делая их еще темнее. Телесный цвет помады особенно подчеркивает возраст.

помады особенно подчеркивает возраст. Сиреневая гамма выглядит неестественно – делает заметными мелкие капилляры на лице, на лазах.

выглядит неестественно – делает заметными мелкие капилляры на лице, на лазах. Помады с фиолетовым тоном всегда визуально делают женщин взрослее, а лицу придают печальный вид.

всегда визуально делают женщин взрослее, а лицу придают печальный вид. Не рекомендуется пользоваться помадой цвета моркови , он выглядит довольно смешно. Помада оранжевого цвета очень требовательна к состоянию и цвету кожи женщины. Если кожа не идеальна, то будут видны все морщинки, кроме того, морковные губы создают впечатление желтых зубов.

, он выглядит довольно смешно. Помада оранжевого цвета очень требовательна к состоянию и цвету кожи женщины. Если кожа не идеальна, то будут видны все морщинки, кроме того, морковные губы создают впечатление желтых зубов. Только молодые женщины с темными волосами могут себе позволить помаду цвета фуксии. Образ женщин постарше это оттенок сделает вульгарным и дешевым.

Помада оттенка фукси не для женщин старше 50

По мнению Али Андреа женщины после 50 нужно избегать кислотно розового цвета, глубоко бордового оттенка помады, оттенка фуксии, цвета баклажана, а также всевозможных "металлических оттенков".

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