Какие процедуры, кроме ботокса, могут продлить нашу молодость: рассказывает косметолог

Врач-косметолог Татьяна Мачуха рассказала, какие процедуры могут без боли, парализованной мимики и долгих восстановлений как можно дольше сохранить молодость.

Массаж лица: естественный лифтинг и меньше стресса

Массаж лица - это глубокая работа с мышцами, которые поддерживают овал, а также с лимфой и кровообращением. Один из самых эффективных вариантов - буккальный массаж, который проводится не только снаружи, но и изнутри ротовой полости.

Букальный массаж - это магия без инъекций. Уже после нескольких процедур заметно, как лицо будто "собралось": уходят отеки, появляется четкость в челюстной зоне, разглаживаются глубокие заломы.

Этот метод хорошо работает при первых признаках дряблости тканей или как профилактика возрастных изменений в возрасте 30+.

SMAS-лифтинг

SMAS-лифтинг воздействует на глубокий мышечно-апоневротический слой, который удерживает каркас лица. Именно этот слой с возрастом ослабевает, провисает, и мы видим хорошо знакомые изменения: опущение щек (малярные мешки), потеря четкого контура нижней челюсти, носогубные складки, а иногда и второй подбородок.

Это один из немногих аппаратных методов, который действительно работает с причиной, а не следствием. Ведь кремы, массажи или поверхностные процедуры не достигают глубины SMAS. Здесь нужно целенаправленное действие - и именно его обеспечивает ультразвуковой лифтинг.

Миостимуляция: заряд для мышц и клеток: заряд для мышц и клеток

Еще один вариант без инъекций - электрические импульсы разной частоты и формы, подаваемые на мышцы для их сокращения. Это безболезненное тонизирование мышц, которое работает по принципу "фитнеса для лица". Мышцы не гипертрофируются, а наоборот возвращаются в естественную форму и положение. В результате появляется более четкий контур, менее выраженные морщины, равномерный тон.

Идеально подходят тем, кто не хочет иметь максимально естественное лицо. Это очень деликатный, но заметный эффект.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Высокотехнологичная аппаратная методика, сочетающая проникновение микроигл в кожу с одновременным действием радиочастотной энергии. Такая комбинация позволяет запустить интенсивные процессы неоколлагеногенеза и синтеза эластиновых волокон в глубоких дермальных слоях.

В результате происходит активное обновление тканей: повышается тонус кожи, уменьшаются морщины, смягчаются рубцы постакне и заметно сужаются поры. Технология способствует естественной регенерации, обеспечивая пролонгированный эффект ревитализации, лифтинга и улучшения текстуры кожи.