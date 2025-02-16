"Каменный" маникюр: подборка красивых оттенков серого

Издание Real Simple рассказало, что "каменный маникюр" — один из самых популярных цветов и трендов TikTok. Этот крутой нейтральный маникюр, мастерски сочетающий насыщенный серый цвет с легким темно-голубым оттенком приобретает признание благодаря своей элегантной простоте.

В ритме новых тенденций

Согласно современным трендам TikTok, "каменные ногти" – маникюр, поражающий своей сдержанностью и современной эстетикой. Этот тренд приобрел популярность благодаря влиятельной блогеру TikTok – Alix Earle, которая в своем видео рассказала о "серой эпохе" жизни и поделилась процессом создания маникюра, напоминающего камень.

Секрет красоты "каменного" маникюра заключается в его простоте, ведь он идеально подходит минималисткам. Прежде всего, важно тщательно ухоженная основа – ногти должны быть отполированы и сформированы. Форма миндаля или гроба будет прекрасно гармонировать с "каменным" стилем, хотя этот образ можно адаптировать к любой форме ногтей, независимо от их длины.

Нанесите тонкий слой базового покрытия по вашему выбору, для создания идеального основания. Когда база полностью высохнет, выберите нейтральный серый лак и нанесите два-три тонких слоя, тщательно давая каждому высохнуть.

После того, как ваш лак высохнет (или затвердеет, если вы используете гель-лак), завершите маникюр тонким верхним покрытием. Стандартным выбором является глянцевое покрытие, которое придаст блеск и завершенность, но для тех, кто хочет матовый эффект, этот вариант также может стать прекрасной альтернативой.

Не забывайте ухаживать за кутикулой, регулярное увлажнение поможет сохранить ногти здоровыми и хорошо выглядеть .

"Каменный" маникюр – идеальный выбор для тех, кто стремится соединить современный стиль с нейтральной элегантностью. Если вы хотите придать своим ногтям уникальности, не бойтесь экспериментировать с разными оттенками серого, ищите именно тот, который подчеркнет вашу индивидуальность. Этот маникюр – не просто тренд, это – новый способ выражения себя, позволяющий каждому почувствовать свою силу, независимость и неповторимость.

Мы также писали о самом трендовом маникюре 2025 года: 9 интересных идей.

Читайте также: