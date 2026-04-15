Кардиотренировки и красивые волосы: есть ли между ними связь

С возрастом мы можем начать замечать, что наши волосы уже не те, что когда-то были. Если у вас были крепкие, блестящие, здоровые волосы в подростковом и 20-летнем возрасте, это не гарантирует, что они останутся в таком состоянии с возрастом.

Существует так много факторов, влияющих на выпадение волос и их здоровье, включая перименопаузу, инфекцию COVID2, прием препаратов GLP-13 и старый добрый стресс. Даже когда мы прилагаем усилия, чтобы ухаживать за своими волосами и кожей головы, мы все равно можем испытывать нежелательные изменения.

Но, как сообщает Realsimple, некоторые данные свидетельствуют о том, что, возможно, есть что-то еще, что мы можем сделать для улучшения здоровья наших волос — кардиоупражнения. Пять дерматологов, специализирующихся на здоровье волос, рассказали больше об этой удивительной связи.

Может ли кардиотренировка улучшить здоровье волос

Когда речь идет о здоровье волос, люди готовы тратить серьезные деньги на добавки, сыворотки и специальные шампуни, чтобы предотвратить или замедлить выпадение. Но в своем стремлении к самым новым и лучшим продуктам они могут не замечать того, что помогает их волосам и что они могут делать свободно: кардио. Вот что нужно знать о прямых и косвенных преимуществах кардио.

Что говорит наука о связи тренировок и качества волос

На данный момент научные исследования того, как кардио влияет на здоровье волос, очень ограничены, хотя есть исследование, которое предполагает, что может быть связь. Исследование 2021 года показало, что регулярная аэробная активность связана с замедлением прогрессирования типичного выпадения волос и общим улучшением здоровья кожи головы.

Авторы предположили, что это может быть связано с более широкими эффектами, такими как снижение стресса и улучшение системного здоровья. В этом исследовании улучшения были заметны на фотографиях, вероятно, отражая увеличение густоты волос и уменьшение их истончения.

Связь между здоровьем волос и кардиотренировками не совсем однозначна и остается относительно недостаточно изученной, однако, общие преимущества кардиоупражнений хорошо известны и не требуют много обсуждений.

Улучшение здоровья сосудов

Один из способов, которым кардиоупражнения косвенно улучшают здоровье волос, заключается в усилении кровообращения. Более конкретно, кардиоупражнения улучшают кровообращение, доставляя больше кислорода и питательных веществ к этим волосяным фолликулам. Кожа головы является очень сосудистой частью нашего тела, то есть она имеет большой кровоток, и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы с помощью физических упражнений может помочь способствовать лучшей доставке питательных веществ к этим фолликулам.

Предотвращение и управление метаболическими изменениями

Мы также знаем, что метаболические состояния, такие как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) у женщин, связаны с типичным выпадением волос и постепенным их истончением. Исследование 2020 года рекомендует энергичные аэробные упражнения и тренировки с сопротивлением для женщин с СПКЯ для улучшения уровня андрогенов, которые влияют на выпадение волос. Физические упражнения — один из важнейших инструментов для предотвращения и управления метаболическими изменениями, которые, в свою очередь, могут со временем влиять на волосы.

Уменьшение стресса

Стресс, пожалуй, является самой важной связью между физическими упражнениями и выпадением волос. Во-первых, мы знаем, что стресс играет решающую роль в выпадении волос. Например, значительный стресс для ума или тела может привести к выпадению волос примерно через два-три месяца.

Стресс повышает уровень кортизола в организме человека. Исследование 2016 года подтвердило, что кортизол влияет на функцию и циклическую регуляцию волосяного фолликула.

В случаях андрогенетической алопеции (выпадение волос по мужскому и женскому типу) тестостерон превращается в дигидротестостерон (ДГТ.) Затем ДГТ связывается с рецепторами андрогенов в волосяном фолликуле, что приводит к сокращению анагеновой фазы, или фазы роста, и удлинению телогеновой фазы, или фазы покоя, в сочетании с уменьшением волосяных фолликулов. Это создает идеальную бурю для выпадения волос, поскольку за телогеном следует экзоген — выпадение волос, которое человек переживает как потерю волос.

Кардио помогает противодействовать этому. Мы также знаем, что кардио улучшает управление стрессом, эмоциональную устойчивость и кровообращение, и таким образом может помочь предотвратить стресс. Регулярные аэробные упражнения — это хорошо известная методика снижения уровня кортизола, поэтому кардиоупражнения не только полезны для тела и ума, но и для общего здоровья волос.

Кроме того, кардиоупражнения умеренной и высокой интенсивности, кажется, стимулируют антиоксидантную защиту организма, что может защитить фолликулы от оксидативного стресса, который в противном случае мог бы ускорить выпадение волос. Это также может помочь уменьшить выпадение волос, связанное со стрессом или воспалением, путем модуляции уровня кортизола и улучшения общего метаболизма.

Лучшие упражнения для здоровья волос

Кардиоупражнения умеренной интенсивности, такие как бег трусцой, езда на велосипеде и плавание, являются лучшими. Они предлагают лучшие преимущества, поскольку снижают уровень кортизола без хронического его повышения, со временем наращивают антиоксидантную способность и избегают экстремального оксидативного стресса и истощения питательных веществ, связанных с перетренированностью.

Для уменьшения нагрузки на суставы, регулярная ходьба в постоянном темпе может заменить бег трусцой. Есть также другие упражнения, такие как аква-буткемп и т.д., которые предлагают тренировки умеренной и более высокой интенсивности, но в воде, что является более бережным для суставов и, возможно, даже более расслабляющим.

В общем, от 20 до 30 минут умеренных физических упражнений в день — это разумная цель. Самое важное, что нужно делать, — это хорошо сбалансированные упражнения, которые соответствуют вашим физическим способностям и вашему базовому состоянию здоровья. Это может включать все, что может повысить ваш сердечный ритм и поддерживать его стабильным в течение длительного времени.

Но не стоит переусердствовать во время тренировок. Чрезмерные, напряженные и стрессовые физические упражнения могут создавать большую нагрузку на организм и, как известно, влияют на преждевременную остановку фазы роста волос; поэтому обязательно прислушайтесь к своему телу и сбалансируйте это с помощью сбалансированного питания и сна.