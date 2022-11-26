Касторовое масло: чем оно полезно для здоровья и красоты волос

Оказывается, бабушкино средство для ухода за волосами работает так же, если не лучше, чем многие дорогие популярные современные продукты, продаваемые в магазинах. Издание Womans World дал краткое описание касторового масла — что это такое, как оно работает и какую пользу может принести вашим волосам.

Что такое касторовое масло

Касторовое масло похоже на оливковое, но сделано оно из касторовых бобов, а не из оливок. Научные данные подтверждают многочисленные преимущества касторового масла для ваших волос, но оно также используется в средствах по уходу за кожей, ароматизаторах, красителях, чернилах и многом другом. Это универсальное масло, богатое рицинолеиновой кислотой, ингредиентом, который увлажняет и поддерживает выработку коллагена.

Каким волосам полезно касторовое масло

Независимо от того, короткие или длинные у вас волосы, вам следует избегать использования касторового масла чаще одного раза в неделю. Это потому, что оно густое и тяжелое и может вызвать скопление масла на коже головы. Если вы используете касторовое масло, не забудьте смыть его не позже, чем через два часа.

Если у вас тонкие волосы, нанесите касторовое масло только на кончики волос. Используйте его перед нанесением шампуня и не используйте его слишком часто.

Густым или волнистым волосам может помочь использование касторового масла на всю длину волос, но его также следует использовать перед мытьем головы, несколько капель касторового масла могут укротить пушистость. Но опять же, касторовое масло может быть слишком густым, поэтому лучше разбавьте его маслом жожоба или кокосовым маслом.

Касторовое масло и здоровье волос

Есть много преимуществ использования касторового масла для роста волос. К ним относятся, среди прочего, усиление гидратации и возобновление роста волос. Вот лишь несколько способов, которыми касторовое масло может помочь вашим волосам.

Касторовое масло питает волосы

Касторовое масло богато антиоксидантами, жирными кислотами и витаминами. Эти основные ингредиенты в сочетании с местным применением позволяют придать вашим волосам блеск, гладкость и увлажнение. Более того, оно питает как ваши волосяные фолликулы, так и кожу головы. Вы увидите питательные свойства касторового масла уже после нескольких применений).

Касторовое масло борется с выпадением волос

Антиоксиданты в касторовом масле поддерживают выработку коллагена и помогают улучшить здоровье волосяных фолликулов благодаря чему они лучше удерживаются на коже головы. Учитывая, что касторовое масло холодного отжима используется для поддержания здоровья кожи головы, неудивительно, почему оно является оружием в борьбе с выпадением волос.

Касторовое масло обладает антимикробным действием

Антимикробные свойства касторового масла жизненно важны для здоровья волос и кожи головы. Они помогают уменьшить симптомы и последствия хронических и острых заболеваний кожи головы, таких как грибковые и бактериальные инфекции, которые могут вызывать раздражение. Борясь с потенциальными раздражителями, касторовое масло помогает уменьшить зуд и натяжение кожи головы, что приводит к уменьшению выпадения волос.

Касторовое масло помогает работать другим продуктам

Фото: Credits

Касторовое масло улучшает усвоение других продуктов, масел и процедур, что имеет двойное преимущество: во-первых, оно помогает продуктам работать более эффективно. Во-вторых, со временем он уменьшает зуд и раздражение от масел, масок и протеинов.

Касторовое масло помогает от ломкости и секущихся кончиков

Рицинолевая кислота является одним из ключевых ингредиентов касторового масла и одной из причин, по которой оно так эффективно в уходе за волосами. Эта кислота помогает увеличить приток крови к волосяным фолликулам и коже головы. Когда фолликулы получают надлежащий приток крови, они становятся сильнее и здоровее и сильнее удерживают волосы от выпадения.

Также касторовое масло является увлажнителем. Увлажнители — это водопоглощающие вещества, которые могут быть полезны для повышения и удержания влаги.

Касторовое масло помогает уменьшить шелушение

Перхоть может быть вызвана рядом вещей. Однако чаще всего шелушение развивается из-за грибковых инфекций и бактерий, раздражающих кожу головы. Касторовое масло может помочь предотвратить это. Оно уменьшает ощущение сухости кожи головы и предотвращает развитие грибковых инфекций, которые могут привести к шелушению.

Касторовое масло поддерживает здоровье кожи головы

Здоровые волосы — это здоровая кожа головы. Независимо от того, справляетесь ли вы с последствиями истончения волос или избыточного накопления белка, уход за кожей головы означает уход за волосами в целом, и касторовое масло делает именно это. Он помогает поглощать излишки продуктов, которые накапливаются на коже головы.

В целом, можно сказать, что среди множества различных продуктов для здоровья волос касторовое масло – одно из лучших.

Читайте также: