Ко-вошинг: что это и в чем польза такого мытья головы

Ко-вошинг – это очищение волос без использования шампуня. Метод, который идеально подходит тем, кто стремится избавиться от сухости волос, сохранить их здоровыми и увлажненными.
Издание RealSimple рассказало, как правильно мыть голову по методу ко-вошинг и почему этот подход приобрел такую популярность среди экспертов в уходе за волосами.
Если вы - часть сообщества, которое увлекается натуральным уходом за волосами, вы, вероятно, уже слышали о таком методе. Суть его заключается в использовании кондиционера вместо шампуня. Это своеобразный компромисс между полноценной очисткой и поддержанием естественного состояния волос на следующий день после мытья.
Что такое ко-вошинг
Ко-вошинг – это очищение волос исключительно с помощью кондиционера. Вы просто пропускаете использование шампуня и используете кондиционер для удаления грязи и остатков продуктов укладки. Большинство кондиционеров содержат минимальное количество моющих средств, таких как катионные поверхностно-активные вещества. Они помогают устранить загрязнение, не лишая волос природного жира. Вода активирует эти вещества, позволяет удалить грязь и остатки средств, оставляет волосы чистыми, но не пересушенными.
Кроме очищения, кондиционеры увлажняют волосы, а благодаря отсутствию шампуня ваши пряди сохраняют больше натуральных масел. Это делает их более мягкими, шелковистыми и податливыми для укладки.
Преимущества ко-вошинга
Этот метод мытья имеет многочисленные преимущества, особенно для владельцев сухих, вьющихся или поврежденных волос.
Среди основных преимуществ:
- Ко-вошинг предотвращает вымывание природного защитного слоя волос, а это помогает сохранить увлажнение.
- Метод способствует поддержанию природного баланса влаги.
- Волосы становятся более эластичными и менее склонными к повреждениям.
- Пряди выглядят гладко, даже во влажную погоду.
- Ко-вошинг помогает восстановить волосы, поврежденные окрашиванием или горячими инструментами.
- Процедура мытья значительно упрощается.
- Уменьшение частоты использования шампуня позволяет экономить его.
Частота практикования ко-вошинга
Частота зависит от вашего типа волос и состояния кожи головы. Если у вас очень сухие или поврежденные волосы, вы можете мыть его кондиционером каждые два-три дня. Однако чрезмерное использование кондиционера без очистки шампунем может привести к накоплению продуктов, что усложнит дальнейшее мытье.
Лучше использовать очищающий шампунь раз в две-четыре недели для глубокого очищения от остатков продуктов.
Как правильно выполнять ко-вошинг
Чтобы перейти на метод ко-вошинга, следует придерживаться нескольких простых шагов:
- Полностью смочите волосы. Вода поможет смыть поверхностную грязь и облегчит равномерное распределение кондиционера.
- Используйте достаточное количество кондиционера. Для длинных волос может потребоваться количество, равное размеру мяча для гольфа.
- Массируйте кожу головы. Тщательно распределите кондиционер от корней до кончиков и помассируйте кожу головы.
- Оставьте кондиционер на несколько минут. Для дополнительного увлажнения оставьте их на волосах до 5 минут. Если они сильно повреждены, можно оставить подольше.
- Смойте и высушите. Тщательно смойте кондиционер и высушите волосы как обычно.
Периодически используйте очищающий шампунь. Это поможет избежать скопления продуктов для укладывания.
Какой тип волос подходит для ко-вошинга
Метод лучше подходит для волнистых, вьющихся или окрашенных волос. Такие типы обычно требуют большего увлажнения. Ко-вошинг также помогает сохранить пигмент в окрашенных волосах и предотвращает их вымывание. Однако людям с тонкими прямыми волосами следует избегать этого метода, поскольку пряди могут стать тяжелыми.
Как выбрать кондиционер
Для густых волос можно использовать обычный кондиционер, но лучше выбирать средства без силиконов. Если у вас тонкие волосы, подойдет очищающий кондиционер, содержащий больше моющих компонентов.
Советы:
- Нужно ли использовать кондиционер после ко-вошинга: если ваши волосы очень сухие, можно применить несмываемый кондиционер или маску. Однако для нормальных волос это может тяготить пряди.
- Может ли ко-вошинг полностью заменить шампунь: нет. Ко-вошинг не способен полностью очищать кожу головы, поэтому необходимо периодическое использование шампуня.
- Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к ко-вошингу: процесс адаптации может занять от нескольких дней до месяца в зависимости от типа волос. Главное – соблюдать регулярность и учитывать индивидуальные потребности.
Ко-вошинг – эффективный способ поддерживать волосы здоровыми и увлажненными. Если ваши пряди сухие, вьющиеся или крашеные, этот метод может стать идеальным решением.
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