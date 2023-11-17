Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Когда времени мало: как сделать макияж за 2 минуты

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Когда времени мало: как сделать макияж за 2 минуты

Макияж за 2 минуты / Фото: Credits

Блоггерша Мина Зибаи показала нежный женственный макияж, который можно сделать за 2 минуты.

  • Девушка закрутила ресницы с помощью щипцов.
  • Нанесла молочные перламутровые тени на веки.
  • Дальше красавица прочесала щеточкой брови.
  • После этого тушью прорисовала ресницы.
  • На скуле блогерша нанесла румяна.
  • Напоследок она нарисовала губы с помощью карандаша и красного блеска.

Такой макияж ненавязчивый и очень гармоничный, к тому же его легко воплотить.

@minazibayi

Soft feminine…2 минуты makeup look..

♬ original sound — question mark

Читайте также:

Две тысячи родинок по всему телу: история украинки Юлианны Юссеф

Две тысячи родинок по всему телу: история украинки Юлианны Юссеф

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
286
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация