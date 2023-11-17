Когда времени мало: как сделать макияж за 2 минуты

Блоггерша Мина Зибаи показала нежный женственный макияж, который можно сделать за 2 минуты.
- Девушка закрутила ресницы с помощью щипцов.
- Нанесла молочные перламутровые тени на веки.
- Дальше красавица прочесала щеточкой брови.
- После этого тушью прорисовала ресницы.
- На скуле блогерша нанесла румяна.
- Напоследок она нарисовала губы с помощью карандаша и красного блеска.
Такой макияж ненавязчивый и очень гармоничный, к тому же его легко воплотить.
@minazibayi
Soft feminine…2 минуты makeup look..♬ original sound — question mark
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