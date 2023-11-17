Когда времени мало: как сделать макияж за 2 минуты

Блоггерша Мина Зибаи показала нежный женственный макияж, который можно сделать за 2 минуты.

Девушка закрутила ресницы с помощью щипцов.

Нанесла молочные перламутровые тени на веки.

Дальше красавица прочесала щеточкой брови.

После этого тушью прорисовала ресницы.

На скуле блогерша нанесла румяна.

Напоследок она нарисовала губы с помощью карандаша и красного блеска.

Такой макияж ненавязчивый и очень гармоничный, к тому же его легко воплотить.

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