Кокосовое масло: его польза для волос и кожи

Кокосовое масло уже давно получило популярность в сфере красоты благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Его используют для ухода за волосами, кожей и даже ногтями.

Издание RealSimple рассказало, почему кокосовое масло достойно внимания и как правильно его использовать в своей бьюти-рутине.

Что такое кокосовое масло

Кокосовое масло получают путем прессования мякоти кокоса. Оно является натуральным продуктом, который можно использовать как в кулинарии, так и в косметологии. На рынке существуют два основных вида кокосового масла:

Рафинированное — производится из высушенной мякоти кокоса и проходит обработку, из-за чего может потерять часть своих полезных свойств. Нерафинированный (первый отжим) — получается из свежего кокоса без химической обработки и сохраняет максимум полезных компонентов. Этот вариант считается наиболее эффективным для ухода за кожей и волосами.

Кокосовое масло содержит лауриновую, миристиновую и пальмитиновую кислоты, которые являются ключевыми в увлажнении, восстановлении и защите волос и кожи.

Польза кокосового масла для волос

Увлажнение и питание

Кокосовое масло глубоко проникает в структуру волос, обеспечивает его увлажнением и предотвращает сухость и ломкость. Благодаря своей низкой млекулярной массе масло проникает в стержень волоса и укрепляет его изнутри.

Восстановление секущихся кончиков

Лауриновая кислота, содержащаяся в кокосовом масле, помогает бороться с секущимися кончиками, придает волосам ухоженный вид. Регулярное использование масла может даже предотвратить их образование.

Борьба с перхотью

Кокосовое масло обладает противогрибковыми свойствами, что делает его эффективным в борьбе с сухостью кожи головы и перхотью. Оно способствует здоровью кожи головы и улучшает микробиом.

Защита от повреждений

Кокосовое масло создает защитный барьер вокруг волос, который помогает предотвратить влияние вредных факторов: солнечных лучей, загрязнения воздуха и средств для укладки.

Придает блеск и эластичность

Регулярное использование масла делает волосы блестящими и гладкими, а также минимизирует пушистость.

Как использовать кокосовое масло для волос

Маска для волос : нанесите 1-2 ч. л масла на среднюю длину и кончики волос. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, после чего тщательно смойте шампунем.

: нанесите 1-2 ч. л масла на среднюю длину и кончики волос. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, после чего тщательно смойте шампунем. Лечение кожи головы : массирующими движениями нанесите небольшое количество кокосового масла на кожу головы за 20 мин до мытья.

: массирующими движениями нанесите небольшое количество кокосового масла на кожу головы за 20 мин до мытья. Кондиционер : добавьте несколько капель масла к обычному кондиционеру или используйте его самостоятельно.

: добавьте несколько капель масла к обычному кондиционеру или используйте его самостоятельно. Защита перед укладкой: нанесите небольшое количество масла на волосы перед использованием фена или других инструментов.

Польза кокосового масла для кожи

Увлажнение и смягчение

Кокосовое масло является отличным смягчителем для сухой кожи. Оно сохраняет влагу, делает кожу гладкой и эластичной.

Лечение экзем и раздражений

Благодаря противовоспалительным свойствам кокосовое масло помогает снизить симптомы экземы, покраснения и зуд.

Антибактериальный эффект

Лауриновая кислота эффективно борется с бактериями, поэтому масло может использоваться для лечения небольших ран и раздражений.

Антиоксидантная защита

Полифенолы, содержащиеся в кокосовом масле, помогают бороться со свободными радикалами и уменьшают признаки старения кожи.

Как использовать кокосовое масло для кожи

Увлажнитель : наносите на чистую кожу после душа для сохранения влаги.

: наносите на чистую кожу после душа для сохранения влаги. Бальзам для губ : используйте небольшое количество масла в качестве природного средства по уходу за потрескавшимися губами.

: используйте небольшое количество масла в качестве природного средства по уходу за потрескавшимися губами. Средство для снятия макияжа: наносите на лицо масло, чтобы растворить макияж, а затем смойте теплой водой.

наносите на лицо масло, чтобы растворить макияж, а затем смойте теплой водой. Масло для кутикулы: массируйте масло вокруг ногтей для их укрепления.

Подходит ли кокосовое масло для жирной кожи

Людям с жирной или проблемной кожей следует использовать кокосовое масло осторожно, поскольку оно может закупоривать поры. Рекомендуется проводить тест на небольшом участке кожи перед использованием.

Кокосовое масло – это универсальное средство, которое можно применять для улучшения состояния волос и кожи. Правильное использование этого натурального продукта поможет вам сохранить природную красоту и здоровье.

Мы также писали о том, как масло для кутикулы сохранит красоту ваших рук и ногтей.

Читайте также: