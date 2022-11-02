Кокосовое масло: в чем польза для волос и кожи головы

Кокосовое масло может помочь убрать пушистость, приручить непослушные волосы и уложить их, а его целебные свойства для кожи головы подтверждаются как учеными, так и экспертами по уходу за волосами.

Как известно, не все народные средства одинаково полезны. Некоторые рецепты домашних косметических средств работают скорее как плацебо или в лучшем случае не ухудшают ситуацию. Но не в случае с кокосовым маслом. Его благотворное влияние на волосы и кожу головы не вызывает сомнений.

Кокосовое масло улучшает состояние кожи головы

Одно из важнейших свойств кокосового масла, пишет Womans World, - это его способности благотворно влиять на микробиом кожи головы - экосистему бактерий, которые живут на ваших волосяных фолликулах и среди них. Когда микробиом вашей кожи головы нарушается такими вещами, как жесткие процедуры для волос или неправильное питание, это может вызвать сухость волос и хроническую сухость кожи головы, которая приводит к шелушению.

Исследование, проведенное в 2021 году для Scientific Reports, показало, что местное применение увлажняющего кокосового масла помогло сбалансировать микробиом кожи головы у 70 человек, страдающих от шелушения. Хотя ученые до сих пор не уверены в том, почему кокосовое масло так полезно для бактерий кожи головы, нет никаких сомнений в том, что это так.

Какое кокосовое масло лучше выбрать для уходовых процедур

Для ухода за кожей головы лучше всего подходит нерафинированное или "экстра вирджин" кокосовое масло. Это связано с тем, что рафинированное кокосовое масло обрабатывается для удаления примесей, что важно для приготовления пищи, но не очень полезно для использования масла в косметических целях. Поэтому при покупке кокосового масла для ухода за волосами обращайте внимание на этикетки "нерафинированное", "первичное" или "необработанное".

Кокосовое масло укрепляет волосы

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Большая часть кутикулы вашего волоса состоит из белка, называемого кератином, и поддержание этого белка является ключом к поддержанию мягкости здоровых волос. Кератин отвечает за форму и структуру ваших прядей. Если вы не получаете достаточного количества белка, результатом будет вялость и тусклость.

Кокосовое масло способно проникать в стержень волоса и обеспечивать его глубокое питание. Это происходит потому, что кокосовое масло представляет собой триглицерид, состоящий из лауриновой кислоты и других жирных кислот. Эти типы жирных кислот родственны белку волос и могут легко всасываться в волосяной фолликул, где они помогают поддерживать текстуру и толщину волос. Научный обзор 2015 года показал, что кокосовое масло способно поддерживать естественный белок волос при использовании в качестве средства до или после мытья.

Чтобы использовать это свойство кокосового масла, вам достаточно раз в неделю перед мытьем волос применять его в качестве маски. Кокосовое масло твердое при комнатной температуре, поэтому перед нанесением на волосы, разогрейте столовую ложку в микроволновой печи в течение нескольких секунд. Равномерно распределите масло по волосам, как любое другое средство для волос, а затем оставьте на 5-10 минут, прежде чем смыть.

Кокосовое масло защищает волосы

Помимо защиты кожи головы и натуральных белков волос кокосовое масло также поддерживает силу и целостность волос, делая их густыми и здоровыми.

Частично это связано с вышеупомянутыми качествами кокосового масла — оно легко впитывается в волосяной фолликул и поддерживает белок, что способствует более сильной и увлажненной гриве. Но настоящий ключ к способности кокосового масла уменьшать повреждения и ломкость заключается в том, как оно удерживает влагу в волосяных фолликулах. Каждый раз, когда ваши волосы намокают, волосяные фолликулы набухают от влаги и опадают по мере высыхания. Со временем этот процесс может вызвать гигральную усталость, тип повреждения ваших волос, который может привести к сухости, секущимся кончикам и ломкости.

Поскольку кокосовое масло очень хорошо проникает в кутикулу, оно действует как уплотнение, которое увлажняет кутикулу волоса изнутри, одновременно поддерживая силу ваших волос, когда они намокают.

Кому необходимо использовать кокосовое масло, а кому не стоит

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Большого количества кокосового масла может быть полезно не всем. По мнению некоторых экспертов по уходу за волосами, тем из нас, у кого ломкие или жесткие волосы, возможно, кокосовое масло использовать не стоит. Все зависит от того, какой у вас тип волос и насколько охотно они впитывают влагу. Сухость и ломкость волос часто вызваны избытком белка, а добавление кокосового масла может усугубить проблему.

А вот тонким, текстурированным и вьющимся волосам кокосовое масло показано.

Если вы не знаете, какой у вас тип волос, вы можете протестировать кокосовое масло в качестве маски для волос. Для этого нагрейте немного кокосового масла в микроволновой печи и нанесите его на пряди или кожу головы. Оставьте на пять-десять минут, желательно под шапочкой для душа. Затем вымойте волосы шампунем и обратите внимание на то, как ваши волосы после этого себя чувствуют — они мягкие и увлажненные? Или он кажется более сухим и ломким? Так вы сможете определить, подходит ли вам кокосовое масло в качестве средства для ухода за волосами.

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