Кокосовое масло: в чем польза для волос и кожи головы

Кокосовое масло может помочь убрать пушистость, приручить непослушные волосы и уложить их, а его целебные свойства для кожи головы подтверждаются как учеными, так и экспертами по уходу за волосами.
Как известно, не все народные средства одинаково полезны. Некоторые рецепты домашних косметических средств работают скорее как плацебо или в лучшем случае не ухудшают ситуацию. Но не в случае с кокосовым маслом. Его благотворное влияние на волосы и кожу головы не вызывает сомнений.
Кокосовое масло улучшает состояние кожи головы
Одно из важнейших свойств кокосового масла, пишет Womans World, - это его способности благотворно влиять на микробиом кожи головы - экосистему бактерий, которые живут на ваших волосяных фолликулах и среди них. Когда микробиом вашей кожи головы нарушается такими вещами, как жесткие процедуры для волос или неправильное питание, это может вызвать сухость волос и хроническую сухость кожи головы, которая приводит к шелушению.
Исследование, проведенное в 2021 году для Scientific Reports, показало, что местное применение увлажняющего кокосового масла помогло сбалансировать микробиом кожи головы у 70 человек, страдающих от шелушения. Хотя ученые до сих пор не уверены в том, почему кокосовое масло так полезно для бактерий кожи головы, нет никаких сомнений в том, что это так.
Какое кокосовое масло лучше выбрать для уходовых процедур
Для ухода за кожей головы лучше всего подходит нерафинированное или "экстра вирджин" кокосовое масло. Это связано с тем, что рафинированное кокосовое масло обрабатывается для удаления примесей, что важно для приготовления пищи, но не очень полезно для использования масла в косметических целях. Поэтому при покупке кокосового масла для ухода за волосами обращайте внимание на этикетки "нерафинированное", "первичное" или "необработанное".
Кокосовое масло укрепляет волосы
Большая часть кутикулы вашего волоса состоит из белка, называемого кератином, и поддержание этого белка является ключом к поддержанию мягкости здоровых волос. Кератин отвечает за форму и структуру ваших прядей. Если вы не получаете достаточного количества белка, результатом будет вялость и тусклость.
Кокосовое масло способно проникать в стержень волоса и обеспечивать его глубокое питание. Это происходит потому, что кокосовое масло представляет собой триглицерид, состоящий из лауриновой кислоты и других жирных кислот. Эти типы жирных кислот родственны белку волос и могут легко всасываться в волосяной фолликул, где они помогают поддерживать текстуру и толщину волос. Научный обзор 2015 года показал, что кокосовое масло способно поддерживать естественный белок волос при использовании в качестве средства до или после мытья.
Чтобы использовать это свойство кокосового масла, вам достаточно раз в неделю перед мытьем волос применять его в качестве маски. Кокосовое масло твердое при комнатной температуре, поэтому перед нанесением на волосы, разогрейте столовую ложку в микроволновой печи в течение нескольких секунд. Равномерно распределите масло по волосам, как любое другое средство для волос, а затем оставьте на 5-10 минут, прежде чем смыть.
Кокосовое масло защищает волосы
Помимо защиты кожи головы и натуральных белков волос кокосовое масло также поддерживает силу и целостность волос, делая их густыми и здоровыми.
Частично это связано с вышеупомянутыми качествами кокосового масла — оно легко впитывается в волосяной фолликул и поддерживает белок, что способствует более сильной и увлажненной гриве. Но настоящий ключ к способности кокосового масла уменьшать повреждения и ломкость заключается в том, как оно удерживает влагу в волосяных фолликулах. Каждый раз, когда ваши волосы намокают, волосяные фолликулы набухают от влаги и опадают по мере высыхания. Со временем этот процесс может вызвать гигральную усталость, тип повреждения ваших волос, который может привести к сухости, секущимся кончикам и ломкости.
Поскольку кокосовое масло очень хорошо проникает в кутикулу, оно действует как уплотнение, которое увлажняет кутикулу волоса изнутри, одновременно поддерживая силу ваших волос, когда они намокают.
Кому необходимо использовать кокосовое масло, а кому не стоит
Большого количества кокосового масла может быть полезно не всем. По мнению некоторых экспертов по уходу за волосами, тем из нас, у кого ломкие или жесткие волосы, возможно, кокосовое масло использовать не стоит. Все зависит от того, какой у вас тип волос и насколько охотно они впитывают влагу. Сухость и ломкость волос часто вызваны избытком белка, а добавление кокосового масла может усугубить проблему.
А вот тонким, текстурированным и вьющимся волосам кокосовое масло показано.
Если вы не знаете, какой у вас тип волос, вы можете протестировать кокосовое масло в качестве маски для волос. Для этого нагрейте немного кокосового масла в микроволновой печи и нанесите его на пряди или кожу головы. Оставьте на пять-десять минут, желательно под шапочкой для душа. Затем вымойте волосы шампунем и обратите внимание на то, как ваши волосы после этого себя чувствуют — они мягкие и увлажненные? Или он кажется более сухим и ломким? Так вы сможете определить, подходит ли вам кокосовое масло в качестве средства для ухода за волосами.
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