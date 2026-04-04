Коралловый маникюр / © Credits

Коралловый — это идеальный баланс между нежностью и яркостью. В нем есть летняя свежесть цитрусовых и одновременно мягкость розовых тонов, а это делает его универсальным, ведь он подходит к разнообразному ритму жизни, об этом рассказало издание Real Simple.

Еще один плюс — вариативность, коралловый легко адаптируется под любой стиль, от минимализма до сложного нейл-арта. Именно поэтому его так любят мастера маникюра, он никогда не имеет скучного вида.

Блестящая морская звезда

Коралловый френч с глиттером, акцентный ноготь с морской звездой и белыми точками, словно отпуск на кончиках пальцев.

Тути-фрути

Градиент от нюда до кораллово-оранжевых кончиков — ярко и сочно.

Хромированный коралл

Добавьте хромовое покрытие и получите эффект «огненного заката». Минимум усилий, максимум эффекта.

Коралловые цветы

Два акцентных ногтя с нежными цветами и маникюр сразу становится романтичным и несколько игривым.

Анималистический принт

Коралловый и леопард или другой животный принт, это вариант для тех, кто хочет иметь смелый и яркий вид.

Деликатные точки

Френч с точечным контуром или вертикальными точками — идея для минималистов, которые хотят что-то интереснее классики.

Сложный флористический дизайн

Сочетание кораллового, белого, нежно-голубого и золотого хрома выглядит как маленькое произведение искусства.

Мраморный коралл

Мягкое смешение кораллового, белого и золотого — для тех, кто любит элегантность без лишнего блеска.

Цветочный минимализм

Тонкий френч и маленькие цветы из точек — лаконично, но очень мило.

Мягкое мороженое

Кремовые оттенки коралла, плавно сочетающиеся между собой, словно мороженое на ногтях.

Акварельный эффект

Коралловые цветы в стиле акварели и френч в тон. Легко, нежно и очень Инстраграмно.

Психологически теплые оттенки, как коралловый, ассоциируются с энергией, радостью и открытостью. Именно поэтому такой маникюр часто «поднимает настроение», когда вы на него смотрите, а это маленькая, но приятная деталь, которая влияет на общее самочувствие. К тому же коралловый отлично подчеркивает загар, освежает тон кожи и выигрышно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Коралловый маникюр — это тот случай, когда один цвет меняет правила игры. Он не требует сложных решений, но всегда выглядит стильно, свежо и актуально.