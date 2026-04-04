- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 1273
- Время на прочтение
- 2 мин
Коралловый дизайн — антистрессовый маникюр с летним настроением
Сочный, теплый, с оттенками розового и апельсинового, коралловый выглядит как закат в летний день и мгновенно добавляет легкости вашему настроению.
Коралловый — это идеальный баланс между нежностью и яркостью. В нем есть летняя свежесть цитрусовых и одновременно мягкость розовых тонов, а это делает его универсальным, ведь он подходит к разнообразному ритму жизни, об этом рассказало издание Real Simple.
Еще один плюс — вариативность, коралловый легко адаптируется под любой стиль, от минимализма до сложного нейл-арта. Именно поэтому его так любят мастера маникюра, он никогда не имеет скучного вида.
Блестящая морская звезда
Коралловый френч с глиттером, акцентный ноготь с морской звездой и белыми точками, словно отпуск на кончиках пальцев.
Тути-фрути
Градиент от нюда до кораллово-оранжевых кончиков — ярко и сочно.
Хромированный коралл
Добавьте хромовое покрытие и получите эффект «огненного заката». Минимум усилий, максимум эффекта.
Коралловые цветы
Два акцентных ногтя с нежными цветами и маникюр сразу становится романтичным и несколько игривым.
Анималистический принт
Коралловый и леопард или другой животный принт, это вариант для тех, кто хочет иметь смелый и яркий вид.
Деликатные точки
Френч с точечным контуром или вертикальными точками — идея для минималистов, которые хотят что-то интереснее классики.
Сложный флористический дизайн
Сочетание кораллового, белого, нежно-голубого и золотого хрома выглядит как маленькое произведение искусства.
Мраморный коралл
Мягкое смешение кораллового, белого и золотого — для тех, кто любит элегантность без лишнего блеска.
Цветочный минимализм
Тонкий френч и маленькие цветы из точек — лаконично, но очень мило.
Мягкое мороженое
Кремовые оттенки коралла, плавно сочетающиеся между собой, словно мороженое на ногтях.
Акварельный эффект
Коралловые цветы в стиле акварели и френч в тон. Легко, нежно и очень Инстраграмно.
Психологически теплые оттенки, как коралловый, ассоциируются с энергией, радостью и открытостью. Именно поэтому такой маникюр часто «поднимает настроение», когда вы на него смотрите, а это маленькая, но приятная деталь, которая влияет на общее самочувствие. К тому же коралловый отлично подчеркивает загар, освежает тон кожи и выигрышно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.
Коралловый маникюр — это тот случай, когда один цвет меняет правила игры. Он не требует сложных решений, но всегда выглядит стильно, свежо и актуально.