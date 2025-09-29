Коричневый маникюр: подборка трендовых оттенков и идеи для стильного образа / © Credits

Реклама

С приходом осени именно коричневый маникюр становится фаворитом, он универсален, благороден и отлично подходит к сезонному гардеробу. Издание Real Simple подготовило подборку от нежного латте до глубокого эспрессо — палитра оттенков настолько разнообразна, что каждый найдет свой идеальный вариант.

Как подобрать свой оттенок коричневого

У коричневого десятки оттенков, от светлого таупа до темного шоколада. Чтобы маникюр выглядел гармонично, учтите тон вашей кожи:

Светлая кожа — прекрасно смотрится с оттенками карамели, латте, молочного шоколада.

Оливковый подтон — идеально подчеркивают теплые оттенки, например, капучино или ореховый.

Смуглая кожа — роскошно выглядит насыщенный эспрессо, шоколад или даже блестки.

Совет: попробуйте «примерить» лак так же как и одежду, если цвет делает кожу возле кутикулы визуально серой или красной, ищите другой оттенок.

Реклама

Идеи коричневого маникюра в коричневом цвете

Нежный латте

Светлый, кремовый коричневый с «молочной» ноткой. Идеальный выбор для офиса или университета, ведь подходит ко всему.

Коричневый с леопардовым акцентом

Анималистические мотивы — снова в моде. Одна-две ногтевые пластины с леопардовым узором оживят классический маникюр.

Карамельное наслаждение

Теплый оттенок с золотистым подтоном создает эффект уюта. Прекрасно гармонирует с бежевым тренчем или шерстяным свитером.

Коричневый омбре

«Игра оттенков»: от светлого бежевого до почти черного шоколада. Такой вариант не только модный, но и универсальный.

Реклама

Кофейный мрамор

Дизайн, который имитирует завихрения молока в кофе. Стильный выбор для тех, кто любит неординарность.

Французский маникюр в коричневых тонах

Вместо классического белого, сделайте шоколадный или кофейный кончик. Особенно интересно смотрится в сочетании с белой линией.

Насыщенный эспрессо

Темный и драматичный оттенок — выбор для вечерних выходов. Подходит к черному платью и макияжу со стрелками.

Коричневый с зеленым переливом

Неожиданный дуэт. Легкий зеленый хром или перламутр на коричневой основе имеет ультрасовременный вид.

Реклама

Блестящий шоколад

Лак с глиттером добавляет сияния и поднимает настроение в пасмурные дни. Подходит как для праздников, так и для будней.

Нейтральный бежево-коричневый

Тон, который подходит абсолютно всем, ненавязчивый и одновременно элегантный.

С чем сочетать коричневый маникюр с коричневым маникюром

Одежда : кремовые, бежевые, серые и бордовые оттенки подчеркнут красоту лака.

Макияж : нюдовые тени, теплые румяна и коричневые помады создают целостный образ.

Аксессуары: золотые украшения делают маникюр более роскошным, а серебро добавляет современности.

Уход за коричневым маникюром

Используйте базу, чтобы избежать пигментации ногтевой пластины.

Добавьте топ с глянцем или матовый топ — оба варианта одинаково стильные.

Увлажняйте кутикулу маслом, чтобы темные оттенки выглядели аккуратно.

Коричневый маникюр — это не просто сезонная мода, а стильная классика, которая всегда уместна. Он сочетает элегантность, теплоту и богатство оттенков. Попробуйте разные варианты, от нежных кофейных до насыщенных шоколадных, и вы найдете свой идеальный осенний образ.