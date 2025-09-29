- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 3 мин
Коричневый маникюр: подборка трендовых оттенков и идеи для стильного образа
Яркие летние цвета, например, мятный, розовый и лимонный, постепенно уходят в прошлое, уступая место спокойным, глубоким и теплым тонам.
С приходом осени именно коричневый маникюр становится фаворитом, он универсален, благороден и отлично подходит к сезонному гардеробу. Издание Real Simple подготовило подборку от нежного латте до глубокого эспрессо — палитра оттенков настолько разнообразна, что каждый найдет свой идеальный вариант.
Как подобрать свой оттенок коричневого
У коричневого десятки оттенков, от светлого таупа до темного шоколада. Чтобы маникюр выглядел гармонично, учтите тон вашей кожи:
Светлая кожа — прекрасно смотрится с оттенками карамели, латте, молочного шоколада.
Оливковый подтон — идеально подчеркивают теплые оттенки, например, капучино или ореховый.
Смуглая кожа — роскошно выглядит насыщенный эспрессо, шоколад или даже блестки.
Совет: попробуйте «примерить» лак так же как и одежду, если цвет делает кожу возле кутикулы визуально серой или красной, ищите другой оттенок.
Идеи коричневого маникюра в коричневом цвете
Нежный латте
Светлый, кремовый коричневый с «молочной» ноткой. Идеальный выбор для офиса или университета, ведь подходит ко всему.
Коричневый с леопардовым акцентом
Анималистические мотивы — снова в моде. Одна-две ногтевые пластины с леопардовым узором оживят классический маникюр.
Карамельное наслаждение
Теплый оттенок с золотистым подтоном создает эффект уюта. Прекрасно гармонирует с бежевым тренчем или шерстяным свитером.
Коричневый омбре
«Игра оттенков»: от светлого бежевого до почти черного шоколада. Такой вариант не только модный, но и универсальный.
Кофейный мрамор
Дизайн, который имитирует завихрения молока в кофе. Стильный выбор для тех, кто любит неординарность.
Французский маникюр в коричневых тонах
Вместо классического белого, сделайте шоколадный или кофейный кончик. Особенно интересно смотрится в сочетании с белой линией.
Насыщенный эспрессо
Темный и драматичный оттенок — выбор для вечерних выходов. Подходит к черному платью и макияжу со стрелками.
Коричневый с зеленым переливом
Неожиданный дуэт. Легкий зеленый хром или перламутр на коричневой основе имеет ультрасовременный вид.
Блестящий шоколад
Лак с глиттером добавляет сияния и поднимает настроение в пасмурные дни. Подходит как для праздников, так и для будней.
Нейтральный бежево-коричневый
Тон, который подходит абсолютно всем, ненавязчивый и одновременно элегантный.
С чем сочетать коричневый маникюр с коричневым маникюром
Одежда: кремовые, бежевые, серые и бордовые оттенки подчеркнут красоту лака.
Макияж: нюдовые тени, теплые румяна и коричневые помады создают целостный образ.
Аксессуары: золотые украшения делают маникюр более роскошным, а серебро добавляет современности.
Уход за коричневым маникюром
Используйте базу, чтобы избежать пигментации ногтевой пластины.
Добавьте топ с глянцем или матовый топ — оба варианта одинаково стильные.
Увлажняйте кутикулу маслом, чтобы темные оттенки выглядели аккуратно.
Коричневый маникюр — это не просто сезонная мода, а стильная классика, которая всегда уместна. Он сочетает элегантность, теплоту и богатство оттенков. Попробуйте разные варианты, от нежных кофейных до насыщенных шоколадных, и вы найдете свой идеальный осенний образ.