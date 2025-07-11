Коса «рыбий хвост»: полезные советы по плетению / © Credits

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Если вы хотите иметь романтический, современный и стильный вид, не тратить часы перед зеркалом или в кресле стилиста, тогда эта прическа именно для вас, об этом рассказало издание Real Simple.

Все больше женщин выбирают косу «рыбий хвост» за ее универсальность, она гармонично смотрится и на свадьбе, и на прогулке, и даже в спортивном образе. А еще прекрасно подходит как для длинных, так и для волос средней длины.

Эта прическа не новинка, первые изображения «рыбьего хвоста» датируются еще 430 годом до н.э. — именно так были украшены древнегреческие статуи женщин. От античности до современности эта коса прошла долгий путь и сегодня ее выбирают даже мировые звезды, в частности Блейк Лайвли, Зендая и Джиджи Хадид.

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Кому подходит прическа

Идеально : для обладательниц средних и длинных волос без слишком коротких слоев.

Менее удобно : если у вас много коротких прядей или каскадная стрижка — они могут выбиваться из плетения.

Не рекомендуется: тем, кто любит сдержанные, классические прически. Этот стиль — несколько раскованный и может иметь легкий креативно-беспорядочный вид.

Вам понадобится

Расческа или щетка

Пудра для объема или текстурирующий спрей

Маленькая резинка для фиксации

Немного воска, геля или помады для волос

Зеркало

Как заплести косу «рыбий хвост»

Расчешите волосы и нанесите немного пудры для объема или текстурного спрея — это сделает волосы менее скользящими и облегчит плетение. Поделите волосы на две равные части — условно назовем их сторона А и сторона В. Возьмите маленькую прядь с внешнего края стороны А (например, ближе к лицу), перекрестите ее через центр и добавьте к стороне В. Теперь возьмите небольшую прядь с внешнего края стороны В, перекрестите ее к центру и добавьте к стороне А. Продолжайте чередовать пряди. Снова со стороны А — перекрестите и добавьте к В. Затем со стороны В — перекрестите и добавьте к А. Главное — всегда работать только с двумя основными секциями и добавлять к ним тонкие пряди с противоположной стороны. Когда дойдете до конца длины — закрепите косу резинкой. Если хотите добавить объема и эффекта «легкой небрежности», аккуратно растяните плетение пальцами по бокам. Наносите немного геля или воска на кончики пальцев перед «растягиванием», чтобы результат был аккуратнее.

Варианты стилизации

Гладкий «рыбий хвост» — для делового или вечернего образа. Идеально подходит для офиса или свидания.

Небрежный, «растрепанный» стиль — для летнего, кэжуал или бохо образа. Отлично смотрится с объемными серьгами или венком из цветов.

Боковая коса — немного романтики: сместите косу на одно плечо.

Две рыбьи косы — вариант для спорта или фестивалей.

Советы

Используйте текстурирующие средства, если у вас слишком мягкие или только что вымытые волосы.

Для блеска добавьте немного сыворотки или масла на кончики.

Если пряди выбиваются — это не беда. Слегка закрепите их шпильками или украсьте лентой, или заколкой.

Обучение занимает время, сначала плетите косу на себе сбоку или на ком-то другом, так легче освоить технику.

Коса «рыбий хвост» — это идеальное сочетание красоты, удобства и универсальности. Она может стать вашей фишкой как в повседневной жизни, так и в праздничных образах. И самое главное, вы сможете сделать ее сами за 10-15 мин, без походов в салон.