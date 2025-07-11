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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
121
Время на прочтение
3 мин

Коса «рыбий хвост»: полезные советы по плетению

Сложная на вид, но простая в исполнении — именно такая коса «рыбий хвост». Она стала настоящим трендом в TikTok, Instagram и даже на красных дорожках.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Коса "рыбий хвост": полезные советы по плетению

Коса «рыбий хвост»: полезные советы по плетению / © Credits

Если вы хотите иметь романтический, современный и стильный вид, не тратить часы перед зеркалом или в кресле стилиста, тогда эта прическа именно для вас, об этом рассказало издание Real Simple.

Все больше женщин выбирают косу «рыбий хвост» за ее универсальность, она гармонично смотрится и на свадьбе, и на прогулке, и даже в спортивном образе. А еще прекрасно подходит как для длинных, так и для волос средней длины.

Эта прическа не новинка, первые изображения «рыбьего хвоста» датируются еще 430 годом до н.э. — именно так были украшены древнегреческие статуи женщин. От античности до современности эта коса прошла долгий путь и сегодня ее выбирают даже мировые звезды, в частности Блейк Лайвли, Зендая и Джиджи Хадид.

Кому подходит прическа

  • Идеально: для обладательниц средних и длинных волос без слишком коротких слоев.

  • Менее удобно: если у вас много коротких прядей или каскадная стрижка — они могут выбиваться из плетения.

  • Не рекомендуется: тем, кто любит сдержанные, классические прически. Этот стиль — несколько раскованный и может иметь легкий креативно-беспорядочный вид.

Вам понадобится

  • Расческа или щетка

  • Пудра для объема или текстурирующий спрей

  • Маленькая резинка для фиксации

  • Немного воска, геля или помады для волос

  • Зеркало

Как заплести косу «рыбий хвост»

  1. Расчешите волосы и нанесите немного пудры для объема или текстурного спрея — это сделает волосы менее скользящими и облегчит плетение. Поделите волосы на две равные части — условно назовем их сторона А и сторона В.

  2. Возьмите маленькую прядь с внешнего края стороны А (например, ближе к лицу), перекрестите ее через центр и добавьте к стороне В.

  3. Теперь возьмите небольшую прядь с внешнего края стороны В, перекрестите ее к центру и добавьте к стороне А.

  4. Продолжайте чередовать пряди. Снова со стороны А — перекрестите и добавьте к В. Затем со стороны В — перекрестите и добавьте к А. Главное — всегда работать только с двумя основными секциями и добавлять к ним тонкие пряди с противоположной стороны.

  5. Когда дойдете до конца длины — закрепите косу резинкой. Если хотите добавить объема и эффекта «легкой небрежности», аккуратно растяните плетение пальцами по бокам. Наносите немного геля или воска на кончики пальцев перед «растягиванием», чтобы результат был аккуратнее.

Варианты стилизации

  • Гладкий «рыбий хвост» — для делового или вечернего образа. Идеально подходит для офиса или свидания.

  • Небрежный, «растрепанный» стиль — для летнего, кэжуал или бохо образа. Отлично смотрится с объемными серьгами или венком из цветов.

  • Боковая коса — немного романтики: сместите косу на одно плечо.

  • Две рыбьи косы — вариант для спорта или фестивалей.

Советы

  • Используйте текстурирующие средства, если у вас слишком мягкие или только что вымытые волосы.

  • Для блеска добавьте немного сыворотки или масла на кончики.

  • Если пряди выбиваются — это не беда. Слегка закрепите их шпильками или украсьте лентой, или заколкой.

  • Обучение занимает время, сначала плетите косу на себе сбоку или на ком-то другом, так легче освоить технику.

Коса «рыбий хвост» — это идеальное сочетание красоты, удобства и универсальности. Она может стать вашей фишкой как в повседневной жизни, так и в праздничных образах. И самое главное, вы сможете сделать ее сами за 10-15 мин, без походов в салон.

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