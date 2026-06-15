Тесса Томпсон / © Associated Press

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Косы всегда были чем-то большим, чем просто прическа. Для многих женщин это способ защитить волосы от повреждений, дать им возможность восстановиться и при этом создать стильный образ без ежедневной укладки, об этом рассказало издание InStyle.

Однако у классических афрокос есть один существенный недостаток — узел у корня волоса, который создает дополнительную нагрузку на кожу головы и волосяные фолликулы. Именно поэтому в последние годы все большую популярность приобретают безузловые косы, которые обеспечивают тот же эффект длины и объема, но гораздо более бережное отношение к волосам.

Что такое безузловые косы

В отличие от традиционных афрокосичек, где дополнительные пряди крепятся узлом у корня, безузловые афрокосички создаются с помощью техники вплетения. Мастер постепенно вплетает дополнительные пряди в натуральные волосы, поэтому переход выглядит максимально естественно. В результате вы получаете более легкую и мягкую прическу без характерного утолщения у корней. Именно поэтому безузловые косы часто выглядят так, будто они сформированы исключительно из собственных волос.

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Помимо эстетического эффекта, у этой техники есть ещё одно важное преимущество: значительно меньшее натяжение. Волосы и кожа головы не испытывают такого стресса, как при плетении традиционных кос.

Более безопасная техника

Отсутствие узла у корней помогает снизить риск ломкости волос и механических повреждений. Безузловые косы особенно актуальны для тонких или ослабленных волос. Меньшее натяжение означает меньший риск дополнительного истончения прядей, а сама прическа позволяет волосам оставаться в защищенном состоянии в течение нескольких недель.

Еще одно преимущество — к коже головы остается более легкий доступ, поэтому ее проще увлажнять и ухаживать за ней даже при ношении косичек.

К чему нужно подготовиться перед плетением

Несмотря на удобство в носке, процесс плетения кос требует терпения.

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Перед процедурой волосы необходимо тщательно очистить от остатков стайлинговых средств, кожного сала и загрязнений. Стилисты также рекомендуют хорошо расчесать и высушить волосы, чтобы мастер мог быстрее работать с прядями.

И самое главное — нужно заранее выделить достаточно времени. В зависимости от длины, густоты и размера кос процедура может длиться около пяти часов или даже дольше.

Уход

Одно из самых распространенных заблуждений — считать, что защитная прическа не требует ухода. На самом деле все наоборот.

Главное правило — регулярное увлажнение. Волосы под косами по-прежнему нуждаются в питании, поэтому стоит использовать легкие масла, сыворотки или специальные средства для кожи головы.

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Также рекомендуется спать в шелковом или сатиновом платке. Такие материалы снижают трение, помогают избежать пушистости и дольше сохраняют аккуратный вид прически.

Не менее важен и выбор наволочки: шелк или сатин гораздо более бережно относятся к волосам, чем обычный хлопок.

Как мыть косы

Мыть безузловые косы можно и нужно, но делать это следует максимально осторожно.

Рекомендуется наносить шампунь и кондиционер движениями сверху вниз, не перепутывая пряди между собой. Чрезмерное трение может привести к пушистости и постепенному расплетению.

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В среднем кожу головы следует очищать один-два раза в месяц. При этом людям с жирной кожей головы или тем, кто активно занимается спортом, может потребоваться более частое мытье.

Стоит помнить, что чем чаще косы соприкасаются с водой, тем быстрее они теряют аккуратный вид.

Как долго можно носить косы без узлов

При надлежащем уходе прическа сохраняет красивый вид до двух месяцев. Превышать этот срок обычно не рекомендуется. Из-за особенностей техники у корней остается больше натуральных волос, поэтому отросшая зона становится заметной быстрее, чем в классических афрокосах.

Если нужна прическа на более длительный срок, традиционные афро могут оказаться более практичным решением.

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Косы без узлов стали популярными не случайно. Они сочетают в себе всё, к чему сегодня стремится современная бьюти-индустрия: естественный вид, комфорт и бережное отношение к волосам. Да, на создание прически придется потратить несколько часов, а уход потребует внимания, однако результат оправдывает усилия.

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