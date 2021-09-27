Красивые прически с платком: модные идеи для осеннего вдохновения

Это отличный способ украсить прическу.

Аксессуары в волосах всегда выглядели стильно и могли из самого простого образа сделать необычный и яркий. Самым популярным из таких украшений всегда был обычный платок, который можно, и повязать на волосы, и заплести в них. Тем более, что прическа с платком подойдет любому типу и длине волос, а ее создание не займет много времени.

Из возможных вариантов, которые можно делать с платком, для осенней поры будут идеальными: хиппи-банданы, тюрбаны, кокетливые повязки с бантом в стиле pin-up и вплетенный платок в простые укладки.

Мы собрали для вас несколько простых и стильных причесок с использованием платков от Instagram-блогеров, которые вы можете повторить дома.

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