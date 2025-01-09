Красота 40+: интересный лайфхак, который поможет скрыть морщинки

С возрастом кожа становится более нежной, меняется ее текстура, а морщины и тонкие линии становятся заметнее. Особенно это ощущается во время нанесения макияжа: густой тональный крем или консилер, которые должны улучшать ситуацию, порой наоборот подчеркивают недостатки.

Однако визажистка Katie Jane Hughes открыла секрет безупречной кожи для женщин 40+. Ее лайфхак стал настоящим вирусным хитом, и сегодня мы делимся этим секретом с вами.

Почему традиционный макияж может подчеркивать морщинки.

Автор объясняет, что с возрастом кожа теряет естественную эластичность, из-за чего многие продукты для макияжа начинают выглядеть "сухо" и "липко". Это особенно заметно на участках вокруг глаз, носа и рта. Густой тональный крем может собираться в морщинах, а консиллер с высоким покрытием подчеркивает несовершенство.

Однако существует способ избежать этого, используя минимум косметических средств и правильно подходя к технике нанесения.

Лайфхак, который подкорил миллионы

В своем видео, опубликованном на TikTok, автор назвала этот способ "лучшим трюком, которому я могу вас научить". Для его выполнения понадобится только консилер с полным покрытием и кисточка для теней.

Что делать

Перед сном обязательно умойтесь и протритесь мягкой тканью, чтобы отшелушить кожу. Это поможет удалить отмершие клетки и подготовить кожу к макияжу. Нанесите небольшое количество консилера на тыльную сторону ладони. Возьмите кисть для теней и разгладьте щетину, пока средство почти не исчезнет с поверхности. Легкими движениями наносите консилер на кожу в тех местах, где нужно скрыть недостатки – покраснение, изменение цвета или тонкие линии. Особое внимание уделите участкам вокруг носа и рта.

Почему это работает

Тонкий слой консилера, правильно нанесенный, имеет гораздо более естественный вид, чем густое покрытие. Такая техника позволяет добиться эффекта "второй кожи", который скрывает недостатки и не создает эффекта маски. Этот лайфгак отлично подходит для зон вокруг носа, где густой тональный крем обладает свойством быстрее смываться.

Преимущества

Естественный вид: макияж выглядит легким, а кожа – озарена.

Отсутствие накопления в морщинах: благодаря технике нанесения консиллер равномерно распределяется и не собирается в складках кожи.

Советы

Перед нанесением макияжа обязательно увлажняйте кожу.

Избегайте использования большого количества средств. Лучше выбирать легкие текстуры.

Используйте нежные пилинги и увлажняющие маски, чтобы поддерживать здоровый вид кожи.

У красоты нет возраста, а правильный уход и макияж могут подчеркнуть ваше естественное обаяние. Попробуйте этот простой лайфхак и вы убедитесь, что минимализм в макияже может творить чудеса.

Читайте также: