Крем, сыворотка или пилинг: что "подарить" своей коже на праздники

Во время войны мы упустили возможность своевременно посещать косметолога. Поэтому домашний уход за здоровьем кожи, страдающей от стресса, стал сверхважным делом.

Этот год добавил нам новые морщинки, прыщи и воспаления. Так что мы, как никто другой, заслужили полезные подарки для своей кожи. Что из косметики и зачем подарить себе на праздники, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

Увлажняющий крем

Увлажняющий крем, подобранный по вашему типу кожи, - это основной косметический продукт, увлажняющий роговой слой эпидермиса и усиливающий его защитную функцию. Зимой, когда воздух сухой и холодный, мы скорее теряем влагу. Кожа обезвоживается, обветривается и становится более чувствительной к внешним раздражителям.

Поэтому я советую пользоваться увлажняющим кремом утром и вечером. Прекрасно, если в его состав будет входить гиалуроновая кислота, пептидный комплекс, компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF): мочевина, аминокислоты, глицерин, магний, калий, кальций. NMF является ключевым фактором, обеспечивающим качественное увлажнение рогового слоя кожи.

На просторах интернета можно найти статьи, авторы которых советуют зимой пользоваться не увлажняющим кремом, а питательным. На самом деле в этом нет нужды, потому что, во-первых, кожа – это часть выделительной, а не пищеварительной системы. Она не "переваривает" компоненты, нанесенные снаружи. Дефициты закрываются изнутри – витамины, микроэлементы, белки она получает из кровотока. Во-вторых, от увлажняющего питательный крем отличается наличием масел, которые создают на поверхности кожи недышащую пленку. Поэтому текстура такого крема более густая и плотная. В условиях войны еще один или новый увлажняющий крем – то, что врач-косметолог прописал.

Сыворотка в зависимости от проблемы

Сыворотка – это косметическое средство, в состав которого увлажняющие или восстановительные компоненты входят в значительно более высокой концентрации, чем в состав крема. Поэтому по назначению и действию существует несколько видов сывороток, а пользоваться ими рекомендуется курсами. Тогда кожа восстановится, но не перегрузится.

Если в этом году у вас появились новые мимические морщинки, присмотритесь к глубоко увлажняющей сыворотке. Если пигментация – к осветляющей. Если увеличился синтез кожного сала – к себорегулирующей.

Антиоксидантная и восстановительная сыворотки никому не помешают. Антиоксидантная минимизирует последствия хронического стресса, повысит упругость кожи. Восстановительная запустит выработку собственного коллагена и эластина, выровняет микрорельеф, устранит покраснение и раздражение.

В условиях веерных выключений света и блэкаута, когда мы не всегда можем попасть к любимому косметологу, качественная сыворотка хоть на время заменит профессиональный уход.

Набор тканевых масок

Тканевые маски не омолаживают кожу, но быстро увлажняют роговой слой эпидермиса. Но и в домашних условиях повлиять на работу других слоев кожи мы не способны.

Тканевую маску можно использовать при обезвоживании, раздражении, перед нанесением декоративной косметики/после ее снятия, для улучшения настроения. Включаете атмосферный рождественский фильм, наносите увлажняющую маску, завариваете успокаивающий зеленый чай и позволяете себе побыть счастливой хотя бы 15-20 минут.

Лучше всего использовать тканевые маски курсом – в течение 5-10 дней.

Пилинг для эксфолиации

Стресс, нехватка солнечного света, несбалансированное питание, возрастной фактор замедляют процесс обновления кожи на клеточном уровне. Кератиноциты, основные клетки эпидермиса, отшелушиваются медленнее, что способствует появлению новых морщин.

Эксфолиация, или отшелушение, мертвых, нетрудоспособных клеток – это та процедура, которая нужна всем. Молодые трудоспособные кератиноциты защищают кожу от обезвоживания и атак патогенных микроорганизмов. Именно поэтому раз в 10-14 дней после 25 лет я советую делать деликатный пилинг. Конечно, в домашних условиях мы не можем отшелушить ороговевшие чешуйки так качественно и глубоко, как в кабинете косметолога. Но регулярный мягкий пилинг все равно будет ускорять обновление кожи.

Крем-пилинг или маска-пилинг – это средство, которое также будет дополнительно нормализовать работу сальных желез и очищать поры.

Набор ампульной косметики

Косметика в ампулах – это нечто вроде сыворотки. Главная цель таких ампул – увлажнить кожу, укрепить защитный барьер, осветить пигментацию, ускорить процессы обновления на клеточном уровне. А еще это, безусловно, хороший ритуал заботы о себе. Ведь ампулы нужно использовать каждый день в течение недели или нескольких недель. Перед праздниками это возможность посвятить время себе и здоровью своей кожи. Советую выбирать универсальные наборы ампульной косметики от проверенных брендов.

Массажер для лица

Роллер или гуаша, деревянный или нефритовый массажер, брендовый или бюджетный – не имеет значения. Главное, чтобы вы каждый день находили 10-15 минут на массаж лица. С его помощью вы улучшите микроциркуляцию крови, тонизируете мышцы, насытите клетки кожи кислородом, активизируете выработку коллагена и эластина. А еще массаж – это отличная релакс-процедура, улучшающая настроение.

Если можете, подарите себе на рождественские праздники не только массажер, но и курс профессионального массажа. Ваша кожа скажет вам спасибо.

Позаботьтесь о себе и о своей коже!

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