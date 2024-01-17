Куда наносить румяна, чтобы выглядеть моложе на 10 лет: эксперт показал мастер-класс

Макияж может изменить нас до неузнаваемости, сделать визуально моложе или, наоборот, подчеркнуть возрастные изменения. Поэтому, если мы хотим выглядеть свежо и молодо, необходимо знать некоторые секреты.

Джессика Энслоу, 49-летний эксперт по макияжу, поделилась в TikTok способом нанесения румян, благодаря которому можно выглядеть на 10 лет моложе своего реального возраста.

По словам Джессики, есть тенденция в макияже, когда вы наносите румяна выше скулы, ближе к виску, чтобы ваши скулы выглядели выше, но, когда вы становитесь старше, например, за 40 или 50, это может быть не лучшим решением. В этом возрасте рекомендуют наносить румяна на переднюю часть скул, так называемое "яблочко".

Джессика показала своим последователям разницу между этими двумя техниками, применив их к каждой стороне лица.

После этого эксперт предложила читателям самим оценить полученный эффект. Действительно, та сторона лица, где румяна были нанесены на "яблочко", выглядела свежее и более объемной.

Однако Джессика напомнила своим подписчикам, что это общая тенденция, но все же она не распространяется на всех. Поэтому, чтобы убедиться, что для вас этот трюк тоже работает, можете попробовать так разным способом нанести румяна на разные половины лица и определиться, какой вариант вам больше подходит.

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