Кудри прочь: 10 способов выровнять волосы

Вьющиеся волосы могут выглядеть стильно, но для многих женщин кучери превращается в настоящий вызов. Когда уровень влажности повышается, прическа может потерять форму, а непослушные пряди становятся настоящей проблемой.

Однако благодаря правильному уходу можно забыть о непослушных волосах и наслаждаться красивыми, блестящими локонами. Издание Real Simple поделилось советами, которые помогут вам обуздать собственные кудри.

Увлажняющий шампунь и кондиционер. Сухость – одна из главных причин кудрявости. Перейдите на увлажняющие средства по уходу за волосами, которые направлены на контроль завивки, обеспечат интенсивное увлажнение и разглаживание прядей. Глубокое кондиционирование. Дополнительное увлажнение поможет насытить пряди, сделать их мягкими и послушными. Используйте восстановливающие маски для волос раз в неделю. Уплотнительные средства. Для длительного эффекта гладкости выберите средства для уплотнения волос, создающие защитную пленку на прядях. Это позволяет сохранить результат на некоторое время. Избегайте горячего душа. Слишком горячая вода высушивает волосы, делает их ломкими и склонными к завиванию. Мойте волосы теплой или прохладной водой, чтобы сохранить естественную влагу. Бережное высушивание полотенцем. Вместо того, чтобы тереть волосы полотенцем, используйте мягкое полотенце из микрофибры, чтобы аккуратно выжать лишнюю влагу. Это предотвращает повреждение и минимизирует вой. Холодное ополаскивание. После мытья закончите процедуру холодным ополаскиванием. Это поможет закрыть кутикулу волос, уменьшить пушистость и добавить естественный блеск. Используйте средства для вашего типа волос. Если у вас естественные кудри, не боритесь со своей текстурой – работайте с ней. Выбирайте шампуни и кондиционеры, разработанные специально для вьющихся волос. Защищайте волосы от тепла. Перед использованием утюжков или плоек наносите термозащитное средство. Ограничьте частоту термической укладки, замените ее методами без нагрева, чтобы избежать дополнительных повреждений. Наносите несмываемый кондиционер. Несмываемые кондиционеры обеспечивают дополнительное увлажнение, уменьшают пушистость. Спите на шелковой наволочке. Шелковые или атласные наволочки минимизируют трение во время сна, предотвращают ломкость волос. К тому же они оказывают положительное влияние на кожу лица.

Благодаря правильному уходу и этим советам вы сможете обуздать кудри и достичь идеальной гладкости.

Недавно мы писали о том, как сделать сухие волосы увлажненными.

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