Кудри разного размера, волны и локоны: топ-4 способа завивки волос

Попробуйте создать прическу с разными локонами и выбрать, какие нравятся вам больше всего.

Стилист Chlöe Swift показала пользователям Instagram, как завить волосы разными способами, чтобы создать неповторимую и красивую прическу. Благодаря использованию плойки можно сделать совершенно разные кудри.

Волнистые кудри

Закрепите прядь плойкой поближе к корням. Спускайте плойку к кончику подкручивая саму прядь, но не накручивая ее на плойку.

Голливудская волна

Накрутите прядь полностью на плойку. Подержите её на плойке и отпускайте, но не бросайте сразу, а придержите закрученную прядь рукой. Затем осторожно отпускайте, когда она остынет.

Стильные кудри

Накрутите прядь полностью на плойку. Начните потихоньку подтягивать плойку по волосам у корней вверх. Сняв прядь, придержите его рукой пока она не остынет.

Объемный круглый локон

У корней захватите прядь волос плойкой и зигзагом накрутите её на плойку. Удерживайте несколько секунд и отпускайте.

Используя один из предложенных способов завивки можно создать интересную и красивую прическу.

Кстати, мы писали о том, "Как завить волосы с помощью фольги".

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