Латте-макияж: что это и почему по нему все сходят с ума

Это макияж в который влюбились девушки со всего мира, ведь он очень универсален и идеально подчеркивает даже самый легкий загар.

Интернет сейчас сходит с ума по новому тренду - латте-макияж. Это очень лаконичный, но довольно соблазнительный мейкап, который подойдет любой девушке и для любого повода. Тенденция на удивление универсальна и хорошо будет смотреться на всех оттенках кожи.

Несмотря на дикую популярность, множество видео и постов бьюти-блогеров на эту тему, ничего сложного в этом мейкапе нет, ведь по сути это макияж выполненный в бронзовых, золотых и коричневых оттенках.

Он идеально впишется в летние образы и создаст на вашем лице эффект загорелости, а вот практикуют его уже довольно давно, ведь на самом деле он вдохновлен работами в кофейно-молочных оттенках известного визажиста Таниэль Джай, которые она создала для одной из съемок в 2018 году. Но тренд на этот мейк запустила благодаря TikTok блогер Рейчел Риглер. Девушка показала, как самостоятельно сделать подобный макияж и какие продукты для него она использует. Видео стало вирусным и в TikTok насчитывается уже более 168 миллионов использований хэштега #lattemakeup.

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