Лайфхак, как нарисовать ровную стрелку на глазах

Если вам никак не удается с первого раза нарисовать красивую стрелку, попробуйте воспользоваться этой хитростью.
На странице Krémmánia показали, как быстро и просто нарисовать ровную стрелку на глазах, чтобы взгляд стал выразительным.
Вам понадобится:
- Подводка для глаз;
- Тюбик (блеск, крем);
- Рассыпчатая пудра;
- Кисточка.
Что делать:
- Вмочите в пудру сплющенный кончик тюбика с блеском (можно использовать не только блеск. Главное, чтобы это был тюбик);
- Со стороны наружного угла глаза поставьте немного приподнятую полоску пудры. Другую полоску поставьте примерно от середины века до первой полоски. Считайте, что это трафарет вашей будущей стрелки;
- Наведите полоски подводкой для глаз;
- С помощью кисточки уберите лишнюю пудру.
Благодаря этому простому лайфхаку вам больше не придется нервничать и час рисовать стрелки на глазах.
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