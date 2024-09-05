Лайфхак, как нарисовать ровную стрелку на глазах

Если вам никак не удается с первого раза нарисовать красивую стрелку, попробуйте воспользоваться этой хитростью.

На странице Krémmánia показали, как быстро и просто нарисовать ровную стрелку на глазах, чтобы взгляд стал выразительным.

Вам понадобится:

Подводка для глаз;

Тюбик (блеск, крем);

Рассыпчатая пудра;

Кисточка.

Что делать:

Вмочите в пудру сплющенный кончик тюбика с блеском (можно использовать не только блеск. Главное, чтобы это был тюбик);

Со стороны наружного угла глаза поставьте немного приподнятую полоску пудры. Другую полоску поставьте примерно от середины века до первой полоски. Считайте, что это трафарет вашей будущей стрелки;

Наведите полоски подводкой для глаз;

С помощью кисточки уберите лишнюю пудру.

Благодаря этому простому лайфхаку вам больше не придется нервничать и час рисовать стрелки на глазах.

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