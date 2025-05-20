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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
1891
Время на прочтение
1 мин

Лайфхак, как уберечь руки от последствий работы в саду

Если вы заметили, что грязь после работы в саду въелась в ваши руки, предлагаем сделать эту домашнюю процедуру и вы удивитесь ее фантастическому результату.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как уберечь руки от последствий работы в саду

Как уберечь руки от последствий работы в саду / © Credits

Блогер Квіткарка Людмила рассказала своим подписчикам, как сохранить красоту и мягкость ваших рук, даже после работы в саду и огороде.

Что делать:

  • Возьмите 2 л теплой воды, в нее добавьте 1 ст. л перекиси водорода и обычное жидкое мыло;

  • Окуните руки в воду и держите их так 10 минут;

  • Далее достаньте руки и протрите их мягким полотенцем;

  • Затем возьмите флакончик глицерина (его можно приобрести в любой аптеке) и долейте в него обычный 9% уксус. Хорошо все взболтайте;

  • Аккуратно нанесите эту смесь на руки.

Советы:

Все то же вы можете сделать и с ногами, особенно если у вас сухие и потрескавшиеся пятки.

Используя всего лишь пару ингредиентов вы вернете коже своих рук мягкость и красоту.

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