Легкие прически на короткие вьющиеся волосы: подборка идей

Легкие прически на короткие вьющиеся волосы / © Getty Images

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Когда природа щедро одарила вас кудрями, каждый день начинается с «танцев» у зеркала. А если к этому добавить короткую стрижку — простора для фантазии, кажется, становится еще меньше. Но на самом деле все наоборот, короткие вьющиеся волосы позволяют создать множество эффектных, быстрых и удобных причесок. Достаточно нескольких правильных средств для укладки, минимум инструментов и немного вдохновения. Издание Real Simple сделало подборку идей причесок, которые доказывают: короткие кудри — это бесконечное поле для экспериментов.

Платок как стильный акцент

Платок или бандана — универсальный аксессуар, придающий образу шарма. Сложите платок треугольником и завяжите его сзади на затылке. Такой образ хорошо держится в течение всего дня и подойдет как для прогулки, так и для встречи с подругами. Дополнительные бонусы: защита от солнца и незаметная маскировка волос в дни, когда «ничего не хочет лежать, как надо».

Косы с ностальгией по 90-м

Миникосички — это стремительно возвращающийся в моду тренд. Соберите верхние пряди в два пучка, а остальные заплетите в тонкие косы. Добавьте цветные резинки или декоративные бусинки — такая прическа будет уместна и на фестивале, и на свидании.

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Хвост с боковым пробором

Эта прическа создает эффект «гладкий верх — взрыв внизу». Для идеального результата понадобится щетка с натуральной щетиной и гель сильной фиксации с блеском. Выбирайте средства, которые не оставляют белые следы и сохраняют эластичность волос. Такой стиль подойдет для официальных мероприятий или деловых встреч.

Узелки на макушке

Даже короткие волосы можно собрать в симпатичный пучок на макушке. Оставьте несколько прядей, обрамляющих лицо и слегка подкрутите их. Этот образ особенно подходит для вечера или праздничного события. А если добавить декоративную шпильку — вид будет по-настоящему элегантным.

Эластичная повязка как спасательный аксессуар

Дни, когда волосы уже не свежие, но еще не готовые к мытью, — отличный повод для использованияповязки. Эластичная лента не только укротит пряди, но и прибавит нотки ретро-романтики. Выбирайте модели из мягкой ткани, не травмирующие волосы — это еще и отличный способ защитить линию роста от повреждения.

Низкий пучок

Гладкий низкий пучок — это универсальный вариант, который подходит почти всем. Чтобы создать прическу, равномерно нанесите стайлинговый гель, расчешите волосы вниз и закрутите в жгут. Зафиксируйте невидимками или тонкой резинкой. Этот образ выглядит изящно и уместно в любой ситуации.

Перекрестная коса

Этот стиль подойдет даже для очень коротких прядей. Отделите две боковые пряди и скрестите их на затылке и закрепите шпильками. Прическа выглядит так, будто она держится сама собой и позволяет сохранить объем сверху. Идеальный вариант для романтических натур.

Хвост-пушистик на макушке

Не все кудри способны собраться в полноценный хвост — но это и не нужно. Поднимите волосы чуть выше макушки, зафиксируйте резинкой, а сами пряди слегка распушите руками или щеткой. Получится игривый, объемный образ с намеком на безмятежность.

Каскадная боковая коса

Легкая, немного небрежная коса с одной стороны — это элегантный способ придать образу утонченности. Плетите ее от виска, вплетая новые пряди по мере движения. Закрепите невидимками и аккуратно достаньте несколько прядей, чтобы придать объемности. Этот стиль подчеркивает индивидуальность и естественный вид.

Чтобы короткие кудри всегда выглядели ухоженно, важно не только укладывать, но и правильно ухаживать. Используйте увлажняющие кондиционеры без силиконов, спите на шелковой наволочке, а расчесывайте только влажные волосы с нанесенным кремом или кондиционером.

Короткие вьющиеся волосы — это не ограничение, а вдохновение. Попробуйте одну из причесок уже сегодня и, возможно, вы откроете новую себя.