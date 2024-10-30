Легкий блонд в стиле 70-х – популярное окрашивание осеннего сезона: кому подходит и как делается

С приходом холодного времени года многие женщины ищут способы освежить свой образ, но не изменять кардинально цвет волос. Следовательно, свежий, мягкий блонд обещает стать главным трендом сезона.

Издание Stylist рассказало, что такой блонд позволяет сохранить легкость и нежность образа, в то же время добавляя немного уюта.

Что такое легкий блонд в стиле 70-х

Легкий блонд – отличный выбор для тех, кто хочет оставаться блондинкой и в холодное время. Этот оттенок вобрал последние лучи летнего солнца и гармонично сочетается с осенними нотками. В нем сочетаются теплые оттенки русого и светло-коричневого, они создают образ, напоминающий о загаре после отпуска, одновременно подчеркивая осеннее настроение.

Такой блонд обогащен более глубокими, более теплыми тонами, которые визуально делают волосы более объемными и яркими. Этот оттенок позволяет выглядеть естественным и утонченным, будто ваши волосы осветлены солнцем и ветром.

Кому подходит этот оттенок

Легкий блонд в стиле 70-х универсален и подходит практически всем: он хорошо выглядит как на светлой, так и на теплой коже, прекрасно подчеркивает черты лица. Обычно он подходит женщинам со светло-русым или русым базовым цветом, но подходит и тем, у кого светло-коричневые волосы. Его мягкий и приглушенный характер позволяет не бояться резких изменений и переходов: этот блонд выглядит естественным и не требует специфического ухода.

Особенно гармонично этот оттенок сочетается с мягкими волнами или легкой текстурированной укладкой, которая придает волосам объем. Легкий блонд также прекрасно выглядит с "челкой в стиле 70-х" — которая слегка обрамляет лицо и усиливает модный ретро-эффект.

Как создать образ

При создании лёгкого блонда в стиле 70-х очень важно правильно подобрать оттенки. Попросите своего стилиста или парикмахера сделать тонкий микс теплых русых и светло-коричневых тонов, плавно сливающихся воедино. Это создаст свежий, светлый образ, не перегружая цвет.

Скорее всего, ваш стилист предложит использовать технику балаяж или омбре, позволяющую создать натуральный эффект выгоревших на солнце прядей. Особенно эффектно будет выглядеть легкий балаяж, который будет дополнительно обрамлять лицо и создаст нежный акцент на определенных участках.

Уход за легким блондом

Как и любая покраска, легкий блонд требует соответствующего ухода. Для сохранения цвета используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос и маски для увлажнения. Солнечные оттенки легкого блонда могут немного тускнеть без должного увлажнения, поэтому питание волос – важный этап.

Чтобы сохранить блеск и насыщенность цвета, используйте тонировочные средства. Они помогут избежать желтизны, что может появиться при освещении, особенно в осенний сезон. Использование защитных спреев при укладке также поможет поддержать здоровье и привлекательный вид ваших волос.

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